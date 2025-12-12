自由廣場》助理費要改革 不是替人除罪

◎ 陳言

國會助理的薪資，一分一毫都來自納稅人，是百分之百的公帑，當然必須「公款公用」，用途要清楚、帳目要透明，豈能在「統籌運用」、「免檢據核銷」之下，淪為立委變相加薪或自肥的小金庫？

台灣在民國一百年曾因首長特別費爭議，增訂「會計法」第九十九條之一，以追溯方式「免除九十五年十二月三十一日前特別費相關人員的行政、民事與刑事責任」。然而該條例之所以爭議至今，是因特別費長期具有行政慣例與用途模糊等歷史因素，立法者以大規模免責方式處理，雖解決當時政治困局，卻也造成社會對「量身修法」與「選擇性免責」的高度疑慮。

請繼續往下閱讀...

而國會助理費的性質完全不同，它是助理的薪資及勞動給付，並不具有特別費般公私用途不明的歷史脈絡。今日若藉修法手段幫既有案件解套，難免讓人民質疑：立法目的豈是為了讓特定人士迴避審查與責任？法律若成為少數人逃避責任的工具，不僅違背法治國家最基本的普遍性，更會讓國會公信力再度下探。

真正負責任的改革，應兼顧助理權益與公帑紀律。助理薪資仍須由立法院直接匯入助理本人的帳戶，避免墮入「全匯立委」的黑箱模式；同時須強化查核制度，杜絕人頭助理與虛報金額，使外界清楚每一筆經費是否真正用在助理身上；至於法律責任，也應作出合理區分，把「程序錯誤」與「蓄意詐領」分開處理，使制度得以糾正錯誤，也能對惡意者嚴加處罰。唯有如此，改革才能兼顧公平、透明與正義，而不是成為任何人事後自保的工具。

立委若連最親近的助理都無法妥善保護，連最基本的公款公用都守不住，人民又是要如何相信立委？

（作者文字工作者、法律學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法