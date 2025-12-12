自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》助理費要改革 不是替人除罪

2025/12/12 05:30

◎ 陳言

國會助理的薪資，一分一毫都來自納稅人，是百分之百的公帑，當然必須「公款公用」，用途要清楚、帳目要透明，豈能在「統籌運用」、「免檢據核銷」之下，淪為立委變相加薪或自肥的小金庫？

台灣在民國一百年曾因首長特別費爭議，增訂「會計法」第九十九條之一，以追溯方式「免除九十五年十二月三十一日前特別費相關人員的行政、民事與刑事責任」。然而該條例之所以爭議至今，是因特別費長期具有行政慣例與用途模糊等歷史因素，立法者以大規模免責方式處理，雖解決當時政治困局，卻也造成社會對「量身修法」與「選擇性免責」的高度疑慮。

而國會助理費的性質完全不同，它是助理的薪資及勞動給付，並不具有特別費般公私用途不明的歷史脈絡。今日若藉修法手段幫既有案件解套，難免讓人民質疑：立法目的豈是為了讓特定人士迴避審查與責任？法律若成為少數人逃避責任的工具，不僅違背法治國家最基本的普遍性，更會讓國會公信力再度下探。

真正負責任的改革，應兼顧助理權益與公帑紀律。助理薪資仍須由立法院直接匯入助理本人的帳戶，避免墮入「全匯立委」的黑箱模式；同時須強化查核制度，杜絕人頭助理與虛報金額，使外界清楚每一筆經費是否真正用在助理身上；至於法律責任，也應作出合理區分，把「程序錯誤」與「蓄意詐領」分開處理，使制度得以糾正錯誤，也能對惡意者嚴加處罰。唯有如此，改革才能兼顧公平、透明與正義，而不是成為任何人事後自保的工具。

立委若連最親近的助理都無法妥善保護，連最基本的公款公用都守不住，人民又是要如何相信立委？

（作者文字工作者、法律學博士）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書