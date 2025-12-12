自由廣場》公費助理不是立委的小金庫／從查水表到救周萬來 立法院正淪為自肥院

◎ 郭健國

短短幾天，助理費「除罪化」風暴沒有降溫，反而一路升級。這已經不是一條「技術修法」，而是一場攸關國會是否變成「自肥院、查水表院」的正面衝突。身為國會助理工會理事，我想說：這一關若沒守住，助理只是第一批犧牲者，下一個被拖進黑箱的，就是更多國家公帑與更多公職。

一、連法務部都不敢背書，證明條文有多離譜

昨在司法法制委員會，民進黨立委鍾佳濱追問：若通過陳玉珍版「助理費除罪化」修法，涉貪污助理費已被起訴、審理中的立委，會不會因而免追訴？法務部趕忙澄清：不會，貪污罪的構成要件不變。連法務部都趕緊跟「替特定個案解套」切割，以免被貼上「司法配合演出」的標籤。須注意：法務部沒有一句話敢替這個修法版本背書，本身這就是答案：條文太離譜了。

二、修法版本就是在Ａ助理的薪水

陽明交大法律學者林志潔昨說：一、修法要讓原本直接進助理帳戶的薪水，全部改進立委帳戶，變成立委的薪水，這是「侵奪助理薪水、幫立委加薪」。二、修法要讓立委請領費用時「不必檢附單據核銷」，將使原本標示為助理費的公帑，從此可以拿去洗頭、買私物、吃大餐。「不必檢附單據就能請款，顯然就是為了Ａ錢。」道理如此明白，還有人敢說修法是為了「保護助理、減少冤獄」？

三、看出韓國瑜的真正立場

更讓人火大的是，司法法制委員會昨天安排「八百萬助理費小金庫？立法院組織法恐成自肥法案」專題報告，立院秘書長周萬來卻不在場。民進黨立委吳思瑤痛批：為了讓周萬來「落跑」，院長韓國瑜臨時安排黨團協商，把秘書長「救」出備詢現場。一個如此嚴重、關乎國會形象與助理權益的修法，秘書長卻不敢進委員會面對，院長竟用「程序工具」協助脫身，這在政治上意謂著院長並非「中立仲裁者」，而是選擇站在「想讓條文過關、把尷尬壓下去」的那一方。韓國瑜在鏡頭前說「要保障助理權益」，背後卻出此招。真正的院長聲明應該是：任何取消助理名冊、變相改為免檢據補助的版本，在他的院長任內都不會過關。這才叫「國會改革」，否則就是「國會自肥」。

四、新世代助理不再沈默

藍營內部流傳：總召疑似關注「看有哪些國民黨助理敢去簽連署」，被形容是針對助理「查水表」，雖有藍營助理回嗆「我有簽啊，怕屁，有種就開除我！」但也有人擔心飯碗不保。別忘了，今年大罷免時，花蓮戶政人員就上門「核對連署」，且被檢方依《個資法》起訴，因涉「嚴重侵害人民資訊自主權」，現在，同一個人名又和「查連署」連在一起，這一切對年輕助理傳達了什麼訊息？站出來捍衛權益，你就會被盯上；主張「助理費不能變小金庫」，卻被當成「不聽話的下屬」。但這一次，新世代助理選擇不再沉默。近三百位跨黨派助理實名連署、參與工會行動，就是在告訴所有慣老闆：威權時代那套「查水表、記黑名單」的政治文化，我們不買單了。

五、今在立法院大門前，為民主補課

十二日早上九點半，我們會站在立法院中山南路大門口，舉牌、發言、唸出自己的姓名，然後走進國會，面對面向提案人說清楚四條底線。國會助理們們的要求不多：公費就是公費，不是誰的私房錢；助理費是助理的薪水，絕非立委變相自我加薪的金庫；國會是民意殿堂，不是貪污的避風港，更不能是查水表的刑堂。

（作者是立法院國會助理工會理事、政經研究員、在職企管準碩士生）

