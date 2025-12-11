自由電子報
社論》台灣的「國人」不是中共的「國人」

2025/12/11 05:30

「我是中國人」求見「祖國總書記」，傳聞被要求三個條件：反軍購預算、反國安立法、刪反共黨章。大家且看，國民黨如何以實際行動駁斥或實現傳聞？在此之前，「中配中常委」大哉問：「台灣地區」到底是中華民國的台灣地區，還是中華人民共和國的台灣地區？她並質問黨主席鄭麗文：你是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人？個別中配促統此起彼落，像是從地底冒出來的希臘屠城木馬，堪稱內憂。不論動機為何，「中配中常委」，反映了北京上意。應該注意的是，其對國民黨及其主席，高高在上的「黨委書記」姿態，已足以想像該黨在中共心底是何角色。

北京有個統戰語言：兩岸同胞同屬中華民族都是中國人。乍聽之下，「中華民族」血緣關係至上，但這並不是北京推銷的重點。它的「中國人」賣點很政治，乃是效忠北京的「中（華人民共和）國人」。換言之，「中國人」已遭「中（華人民共和）國人」（「中共國人」）的概念狸貓換太子。於是，把「中國人」解釋成「中華民國人」，也是另類的台獨分子。對於「兩岸中國人」，中華民族主義，只能為「東升西降」服務，形同當代版的「扶清滅洋」！日本參議員石平，前美國國務院中國政策規劃首席顧問余茂春，遭北京污名為「大漢奸」。其實，他們乃歸化正常民主國家公民，背叛、迫害民族、同胞的，反而是言必稱馬列、草菅人命的中國共產黨。

華裔美國人，在美國主流社會，至今仍相當疏離。其中一道高牆，非關個人能力，而是「中共國人」情結。這種情結，妨礙了落地生根，崇慕落葉歸根，甚至沈浸於「中華民族偉大復興」的中國夢，把歸化國當敵國。而不少外國族裔者，早已融入美國主流社會，在美國的公私領域發揮長才。德國猶太裔季辛吉，尼克森的國安顧問、國務卿。波蘭裔布里辛斯基，卡特的國安顧問。捷克斯洛伐克裔歐布萊特，柯林頓政府出任首位女性國務卿。古巴裔盧比歐，川普的國務卿、代理國安顧問。首位非裔女性國務卿萊斯，小布希的國務卿、國安顧問。美國政府，形同小型聯合國，華裔則參與層次不高。這個現象說明什麼？不是華裔美國人能力不足，而是國家忠誠未獲歸化國信任。

同理也說明了，雖然「效忠祖國」的中配是少數，但台灣社會對中配總體的參政問題，仍然多所保留。一九四九年前後來台的「我是中（華民）國人」，兩岸交流以來中配為大宗的「我是中（共）國人」，前者認同中華民國（在）台灣，後者不乏人在夫家心在娘家。他們在感情上容或「反獨」，卻不希望自由的生活毀於「專制統一」。更有融入主流社會者，支持維持台灣獨立現狀，因為他們嚮往永遠免於「中共暴政」的未來。在當下的社會實境，那些戰後至今的新住民，跟先來台灣的老住民，都可以歸類為去政治化的「華裔」，一如新加坡之國情，你可以說該國「華裔」佔七成以上，但不會把新加坡稱作「中國人」為主的國家。民主台灣的今天，先來後到的台灣住民，大部份與對岸住民的身分異同，交集是「華裔」，差別是現代國籍的「中華民國公民」、「中華人民共和國公民」。

另有一個題外話，有句口頭禪：「以身為中國人為榮」。在當代政治語境，意指「以身為中共國人為榮」。果真如此嗎？「中共國人」不斷消費日軍侵華歷史，雙標的是，大躍進、文化大革命、天安門事件、新冠疫情等，一九四九年之後的當代人禍，北京卻強迫「中共國人」刪除記憶。包括台灣的海外「中共國人」，也是不願回首話當年。有人嘲諷，是不是外國人不可殺中國人，唯「中共國人」才有殺「中共國人」的特權！？雙標偏見，俯拾皆是。例如，中共要求美、日切記三個公報、四個政治文件，但自己不喜歡便目無中英聯合聲明、舊金山和約、南海仲裁案等。「中共國人」跟著蠻不講理，更沒有值得小粉紅榮耀的理由。更不用說，「內地化」的香港現在進行式，在北京指導下屢屢野蠻秀下限，香港宏福苑大火連罹難人數都嚴禁妄議。一黨專政之黑布密不透光，且致使台灣「境內敵對勢力」眼盲、心盲，企圖將台灣也「香港化」、「內地化」。但願，台灣的主人懲前毖後，莫被北京「有用的白癡」，硬是拉回二二八歷史現場。否則，「回歸祖國」才恍然大悟，王滬寧所謂的七個更好，原來是七個更壞，為時晚矣。

