自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 專論

新聞線上》這就是孫中山說的豬仔立委

2025/12/11 05:30

陳玉珍夥同林思銘等共二十八位國民黨立委連署，提案修改「立法院組織法」和「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，刪除公費助理規定，立委「補助費用」，免檢據核銷。未來立委等各級民代「貪污助理費就地合法」，立委每年還可以可以「自肥」七百七十九萬元。（記者劉信德攝）陳玉珍夥同林思銘等共二十八位國民黨立委連署，提案修改「立法院組織法」和「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，刪除公費助理規定，立委「補助費用」，免檢據核銷。未來立委等各級民代「貪污助理費就地合法」，立委每年還可以可以「自肥」七百七十九萬元。（記者劉信德攝）

記者陳杉榮

金門籍的立委陳玉珍最近聲量很高，把國民黨主席鄭麗文都比下去了，把國民黨的支持率也都打趴在地了！不過聲量高並不是什麼光彩的事，不是「民代自肥」就是「貪污除罪化」，「黨團車手」之名不脛而走。這種公然用修法包庇貪污犯罪的膽大包天惡行，正赤裸裸地在立法院上演。

國民黨現在幹的這種「貪污犯除罪化」的事，朱立倫不敢做、不能做、不會做；也沒聽過前國民黨秘書長黃健庭指示黨團為個案修法。鄭麗文和李乾龍上任後，既要修立法院組織法「救救顏寬恒」，又要修總統副總統選罷法「救救周典論」。這種骯髒事大黨鞭傅崐萁當然不會自己提案；小黨鞭羅智強也知道髒兮兮；遠在金門，最不在乎台灣民意的陳玉珍，繼「三分鐘」送出財劃法修正草案之後，再度擔綱演出。

陳玉珍夥同林思銘等共二十八位國民黨立委連署，提案修改「立法院組織法」和「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，刪除公費助理規定，立委「補助費用」，免檢據核銷。未來立委等各級民代「貪污助理費就地合法」，立委每年還可以可以「自肥」七百七十九萬元。三十年來好不容易建立的「公費助理」制度受到破壞，嚴重傷害助理的勞動權益，並將連動破壞國會運作，立法院將淪為不肖立委的「屠宰場」。國民黨踐踏國會助理這筆帳，大家一定要算，而且要跟國民黨算清楚。

國民黨提案「立委貪污助理費除罪化」，讓人想起孫中山先生在民權主義第四講所提到的「豬仔議員」。孫中山說：中國革命以後，是不是達到了「代議政體」呢？所得民權的利益究竟是怎麼樣呢？大家都知道現在的代議士，都變成了「豬仔議員」，有錢就賣身，分贓貪利，為全國人民所不齒。孫中山更強調，大家對於這種政體，如果不去聞問，不想挽救，把國事都付託到一般「豬仔議員」，讓他們去亂作亂為，國家前途是很危險的。

二〇一三年，為了「救救擔任議長公費喝花酒的顏清標」，立委聯手修改會計法，「那一夜我們一起劫囚」，受到輿論批判，當時主政的馬英九總統公開向社會道歉，要行政院提起覆議，國民黨團快速否決「顏清標條款」。現在的國民黨除了對中共採跪姿，全面杯葛國防特別預算外，竟然淪落到每件貪污買票個案都要修法除罪。一百年前，孫中山就痛批「豬仔議員」，當前國民黨立委的行徑，陳玉珍、翁曉玲、傅崐萁等人傷害「代議政治」的程度，比起北洋政府的豬仔國會，可說有過之而不及。

為貪污除罪到如此無恥地步，國民黨不如跪求民眾黨支持，逕付二讀，制定「國民黨黨員貪污圖利刑事豁免特別條例」，規定國民黨員貪污圖利不受任何刑事法律追訴。這樣貪污更可橫行無阻，國民黨要貪就貪個徹底！

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書