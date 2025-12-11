新聞線上》這就是孫中山說的豬仔立委

陳玉珍夥同林思銘等共二十八位國民黨立委連署，提案修改「立法院組織法」和「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，刪除公費助理規定，立委「補助費用」，免檢據核銷。未來立委等各級民代「貪污助理費就地合法」，立委每年還可以可以「自肥」七百七十九萬元。（記者劉信德攝）

記者陳杉榮

金門籍的立委陳玉珍最近聲量很高，把國民黨主席鄭麗文都比下去了，把國民黨的支持率也都打趴在地了！不過聲量高並不是什麼光彩的事，不是「民代自肥」就是「貪污除罪化」，「黨團車手」之名不脛而走。這種公然用修法包庇貪污犯罪的膽大包天惡行，正赤裸裸地在立法院上演。

國民黨現在幹的這種「貪污犯除罪化」的事，朱立倫不敢做、不能做、不會做；也沒聽過前國民黨秘書長黃健庭指示黨團為個案修法。鄭麗文和李乾龍上任後，既要修立法院組織法「救救顏寬恒」，又要修總統副總統選罷法「救救周典論」。這種骯髒事大黨鞭傅崐萁當然不會自己提案；小黨鞭羅智強也知道髒兮兮；遠在金門，最不在乎台灣民意的陳玉珍，繼「三分鐘」送出財劃法修正草案之後，再度擔綱演出。

陳玉珍夥同林思銘等共二十八位國民黨立委連署，提案修改「立法院組織法」和「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，刪除公費助理規定，立委「補助費用」，免檢據核銷。未來立委等各級民代「貪污助理費就地合法」，立委每年還可以可以「自肥」七百七十九萬元。三十年來好不容易建立的「公費助理」制度受到破壞，嚴重傷害助理的勞動權益，並將連動破壞國會運作，立法院將淪為不肖立委的「屠宰場」。國民黨踐踏國會助理這筆帳，大家一定要算，而且要跟國民黨算清楚。

國民黨提案「立委貪污助理費除罪化」，讓人想起孫中山先生在民權主義第四講所提到的「豬仔議員」。孫中山說：中國革命以後，是不是達到了「代議政體」呢？所得民權的利益究竟是怎麼樣呢？大家都知道現在的代議士，都變成了「豬仔議員」，有錢就賣身，分贓貪利，為全國人民所不齒。孫中山更強調，大家對於這種政體，如果不去聞問，不想挽救，把國事都付託到一般「豬仔議員」，讓他們去亂作亂為，國家前途是很危險的。

二〇一三年，為了「救救擔任議長公費喝花酒的顏清標」，立委聯手修改會計法，「那一夜我們一起劫囚」，受到輿論批判，當時主政的馬英九總統公開向社會道歉，要行政院提起覆議，國民黨團快速否決「顏清標條款」。現在的國民黨除了對中共採跪姿，全面杯葛國防特別預算外，竟然淪落到每件貪污買票個案都要修法除罪。一百年前，孫中山就痛批「豬仔議員」，當前國民黨立委的行徑，陳玉珍、翁曉玲、傅崐萁等人傷害「代議政治」的程度，比起北洋政府的豬仔國會，可說有過之而不及。

為貪污除罪到如此無恥地步，國民黨不如跪求民眾黨支持，逕付二讀，制定「國民黨黨員貪污圖利刑事豁免特別條例」，規定國民黨員貪污圖利不受任何刑事法律追訴。這樣貪污更可橫行無阻，國民黨要貪就貪個徹底！

