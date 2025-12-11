自由電子報
自由廣場》嚴防赤化「中華民國」的選舉政變

2025/12/11 05:30

◎ 田台仁

在當前全球格局中，美中競爭已經不再僅僅停留在經濟、軍事或外交領域，而是直接滲透到各國的民主制度與選舉過程。宏都拉斯大選後可能變天被對方陣營稱作「選舉政變」，正是這種新型態地緣政治角力的縮影。美中雙方透過資金、媒體、外交與在地代理人，試圖影響選舉結果，將民主程序轉化為地緣政治的戰場。這種現象在中東、中亞、東南亞乃至韓菲都已顯現，台灣作為美中競爭的核心焦點，更是無可避免地面臨同樣的挑戰。

自二〇二四年賴清德執政以來，台灣的政治場域呈現出「朝小野大」的結構性困境。藍白陣營在立法院與地方政府，透過程序杯葛、政治算計，著手癱瘓憲政體制的正常運作。這種策略與傳統的民主制衡不同，它更接近於「制度內政變」：不以武力推翻政權，而是鑽營民主制度的漏洞，將合法程序轉化為癱瘓工具。此模式若持續擴散，台灣的民主將不再是保障，而可能成為被操弄的武器。宏都拉斯的案例提醒台灣，選舉政變並非遙遠的他國故事。

在此局勢下，賴政府的首要任務不僅是維持社會安定與民主程序的延續，而是要將「國防」的概念擴展到制度防衛。傳統的國防著重於軍事抵抗外來侵略，但在當前環境下，制度防衛才是民主存續的核心。若執政黨僅以「合法即不可阻止」為原則，任由反叛勢力利用民主程序癱瘓體制，則等同於放任北京在台灣內部培養代理政權。這種錯誤的縱容，將使台灣在二〇二八之前陷入制度性瓦解的危機。

突破之道在於建立多層次的防衛策略。首先，必須強化制度韌性，避免立法院或地方政府成為癱瘓工具。這需要修法或制度設計，確保少數政黨無法透過程序杯葛長期阻斷政策推行。其次，必須提升社會對「選舉政變」的警覺，透過媒體、教育與公民社會，揭露外部勢力的滲透與代理人操作，讓民眾理解選舉不僅是政黨競爭，更是國家存亡的防線。第三，執政黨必須在地方與中央全面爭取席次，避免「分庭抗禮」的局面。唯有在制度與政治版圖上取得優勢，才能阻止北京在台灣內部滋生勢力。

台灣的民主不僅是本土的制度選擇，更是美中全球競爭的核心戰場。北京的戰略並非單純的武力犯台，而是透過制度滲透與代理人政治，將台灣逐步轉化為附屬政權。若執政黨未能正視這一點，台灣的民主將在合法程序中被瓦解。賴政府的責任，已不僅是維持安定，而是要在制度防衛上展現決心與創新，確保民主不被選舉政變所顛覆。唯有如此，台灣才能在二〇二八乃至更長遠的未來，維持作為自由民主堡壘的存在，並在美中全球競爭中守住自身的主權與制度完整。

（作者是經濟學人）

