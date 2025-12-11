自由廣場》南韓對我稱呼不當 何不對等辦理

◎ 吳國棟

針對南韓今年二月起在電子入境申報單不當稱呼我為「中國（台灣）」，完成漠視我國與中國兩國互不隸屬的關係，我外交部雖對該國持續提出交涉，但韓方卻一直無相應調整作為。我國政府目前已重新檢視與南韓政府的關係，並研議可行的因應方案，包括提出南韓對我國逐漸擴大的鉅額貿易逆差問題。

但我國目前也可預告將在電子入境申報單將南韓稱為DPRK（South Korea），以對應該國將台灣稱為China（Taiwan）。按DPRK為北韓國名「朝鮮民主主義人民共和國」(Democratic People’s Republic of Korea）的英名簡寫，全球知道的人不多。我們屆時可將此列為兩國談判時的因應方案之一，譬如預告將自明年元月起實施，一直到韓方改善為止。

台灣如此做就是要凸顯南韓對台灣的不友善態度，讓全世界特別是西方民主陣營知悉。相信屆時將成為國際媒體的頭條新聞，引起大家注意，報導中也一定會順便比較台韓兩國的經貿表現，譬如台灣在歷經二十多年的努力後，終於在今年因為掌握到AI供應鏈的關鍵位置，出口額逐漸超越經濟規模為台灣兩倍以上的南韓並擴大差距。

南韓總統李在明去年在野時之立場就是明顯偏向中國，由於前總統尹錫悅在去年十二月發動失敗的戒嚴令而在今年四月被國會彈劾及罷黜，李在明因此在今年六月南韓提前舉行之總統大選中當選。故南韓今年二月起在電子入境申報單之不當稱呼我國，主要應與前任執政團隊有關，但他在接任後對我國政府提出之交涉毫無回應，故我國必須有所動作。

我國今年對南韓貿易逆差逐漸擴大其實與複雜的AI供應鏈有關。我國自南韓進口大量的高頻寬記憶體(HBM)，原因就在台積電代工生產輝達設計的H200晶片後，將它與韓國SK海力士運來的高頻寬記憶體（HBM）合併封裝成CoW晶片，再交由日月光和矽品封裝成CoWos晶片，再交由京元電進行成品測試，最後送到電子五哥（如鴻海、廣達、緯穎、緯創等）組裝成晶片模組，放入AI伺服器機櫃後，出口至輝達指定的客戶。這些高頻寬記憶體（HBM）其實主要是輝達購買，再指定韓方運至台灣組裝。我方如對南韓提出課徵「對等關稅」或祭出非關稅障礙，可能造成第三方，譬如輝達或CSP（雲端服務供應商，如亞馬遜、微軟及Google）的暫時「不便」，但兩國談判有時就必須將雙方「玉石俱焚」的可能境界提出，讓對方有所節制，並尋求雙方可接受的折衷方案以達成雙贏。

（作者是退休貿易推廣人員）

