自由廣場》數位治理的下一波戰場／未成年不上社群 澳洲全球首禁的震撼

2025/12/11 05:30

◎ 陳擷安

澳洲政府宣布，將立法禁止16歲以下兒少使用社群媒體，開全球各國之先河，在國際引發巨大迴響。澳洲並非倉促為之，而是多年研究與社會風險累積下的結果，包括青少年焦慮、憂鬱、身體羞辱、網路霸凌、沉迷行為以及假訊息的擴散。當全球都面臨同樣挑戰時，澳洲此舉顯然將成為科技治理的重要轉折。

澳洲禁令背後的社會基礎，是「心理健康危機」已不再是家庭內部的個別問題，而是公共政策必須介入的國家級挑戰。官方調查顯示，青少年使用社群的時間與憂鬱、自傷行為呈顯著相關；演算法則透過強化極端內容與同儕比較焦慮，加劇身心壓力。在傳統「宣導媒體素養」的做法逐漸失效後，澳洲政府選擇更具強制性的「源頭治理」，以限制註冊與使用來降低風險。這並非道德恐慌，而是一種預防性治理思維：傷害未必不可避免，但接觸風險的環境可以被設計得更安全。

社群平台高度依賴青少年族群帶來的活躍度與注意力，一旦澳洲成功推行這項禁令並顯示心理健康改善、社會風險下降，其他國家勢必跟進。屆時，平台經營模式必須調整，包含演算法透明度、預設隱私保護、廣告規範、內容推薦限制等，都可能迎來更嚴格的監管。這意味著科技公司不再能以「使用者自負責任」作為免責理由，而必須承擔更高的公共義務。

其實社群媒體也承載當代青少年的社交、人際、興趣發展、甚至政治參與。若忽略平台的正向功能，全面禁止反而可能讓某些弱勢兒少更邊緣化，而禁令也面臨執行層面的巨大挑戰，種種規避技術都可能使政策形同虛設。

台灣同樣面臨兒少網路沉迷、網路霸凌、詐騙滲透、AI換臉色情等問題，但政策多停留於宣導、活動與校園講座；法制面則散落於兒少法、個資法、數位中介服務法草案等不同架構，缺乏總體性的治理策略。澳洲禁令給台灣的啟示，是如何補起我們在數位治理的結構性缺口，以建立更符合時代需求的兒少保護模式。

台灣需要「未成年數位安全分齡制度」，內容分級制（如影視、遊戲）行之有年，但互動式平台如TikTok、Instagram、YouTube短影音與AI聊天工具，卻沒有分齡版本。若平台依年齡提供不同功能，例如關閉私訊、減少推播、限制演算法強度、避免誘導式界面，便能降低沉迷與風險，這種「基礎設計保護」比起單靠家長監督更有效，也更符合青少年的行為模式。

台灣最急需補強的一環是強化年齡驗證制度，平台多採自我輸入生日即可註冊，形同虛設。若台灣能引入第三方年齡驗證機制，並將隱私保護、資料不可回溯、平台不可追蹤等要件明確納入法制，不僅可有效落實政策，也能避免引發對政府監控的疑慮。

社群使用造成的焦慮、比較壓力、情緒困擾與霸凌，最終都回到校園與家庭，但目前的輔導人力與社工資源難以支撐如此龐大的需求。因此，台灣必須建立「社群時代心理健康支持網」，包括提升諮商師配置、提供線上匿名協助、建立風險偵測與通報機制、提升家長數位教養能力，讓孩子在被禁止使用社群之外有替代支持管道。

歐盟、英國、加州均已針對未成年使用者提出更嚴格規範，例如預設隱私最大化、禁止精準廣告、要求透明化演算法風險、限制夜間推播等。台灣在重新審視《數位中介服務法》或制定專法時，也應將兒少保護置於核心，而非讓平台以「跨境」「商業模式」作為迴避治理的理由。

澳洲的禁令是一場關於科技、心理健康、自由、自主權與國家責任的大型實驗。真正值得台灣借鏡的，是如何建立更完整的保護架構、如何界定科技公司的義務、如何強化心理健康支持、以及如何確保孩子能在一個更安全、更健康的數位環境中成長。當科技成為生活基礎設施，我們就更需要與時俱進的治理框架，澳洲提醒我們：保護下一代，不能再等。

（作者是科技集團法務）

