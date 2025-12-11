自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》公費助理不是立委的小金庫 別拿幽靈補助當貪污防彈衣

2025/12/11 05:30

◎ 郭健國

〈公費助理不是你家的小金庫〉刊出一天，國會風向沒有收斂，反而愈演愈烈。一邊是超過兩百位跨黨派國會助理實名連署、工會預告週五走上立院大門口；另一邊則是提案者強調「法案不會撤」，還反批助理「不必透過媒體放話」，自稱「開大門走大路」。但到底誰在開大門，誰在關燈摸黑，社會看得很清楚。

這次修法不是單純調整技術條文，而是要把「公費助理」三個字裡最關鍵的「公費」拿掉，再把原本直接撥入助理帳戶、具名冊可查的制度，改成由立委「統籌運用」的「補助費用」，還膽大妄為寫上「免檢據核銷」。這等於把專款專用的公帑，洗成不必憑證、用途模糊的私人零用金。助理圈說這是「喪鐘」、社會罵這是「貪污除罪化」，一點也不意外。

面對風暴，立法院國會助理工會選擇站出來，而不是躲在鍵盤背後。本週五（十二日）上午九點半，工會將在立法院中山南路大門口集結，主要訴求只有一個：保障公費助理合法工作權益。工會也公開列出四條底線——不准損害現有助理工作權益、不准弱化既有公費助理制度、必須明文保障聘僱與勞動條件、完整維護勞健保與退休等權益——工會先表達訴求，然後再進去與提案委員面對面溝通。溝通可以有，但底線不能沒有，這才叫負責任的工會。

更荒謬的是，當制度朝「免檢據核銷」這種黑箱方向失速墜落，監督體系也被拖下水。審計長在立院備詢時坦承，「免檢據核銷可能要慎重」，並允諾三個月內，針對這種「免檢據核銷」的「幽靈補助」，提出如何有效審計監督的報告；被質疑「難道要用心電感應去查自肥？」後，先說要靠「數位審計」，最後又在另一位委員提醒「制度歪了，後端審計再怎麼查都來不及」後，當場收回前言。說白了，就是立法操刀將單據、名冊、用途全砍掉，再逼審計長想辦法「在沒有憑證資料的世界裡抓貪污」。這不是改革，而是要審計機關陪跑一場制度性的自欺欺人。

提案委員口口聲聲「開大門走大路」、歡迎助理工會對話，卻堅持不撤案，條文一字不改，還把助理集體連署、工會公開聲明酸成「透過媒體放話」、「政治抗爭」。如果這就是她心目中的「比家人還親」，那大概是要家人先簽下本票、再來談親情。真正的開大門，是先把顯然會傷害助理與監督制度的條文撤回，改由各界共同討論助理法制化，而不是用一個「免檢據補助」的版本當籌碼，要工會進去關起門來談條件。

更令人失望的是，面對這場攸關公帑使用與國會透明度的大戰，國會與政府高層的態度至今仍然模糊。立法院長不能只當程序主持人，口口聲聲說尊重提案權，卻不願畫出最基本的紅線：任何取消助理名冊、免檢據核銷、模糊公帑用途的版本，都不可以用程序捷徑偷渡。此事雖在國會，卻與清廉相關，政府亦不宜置身事外、袖手旁觀。

如果今天社會接受「助理費整包匯給立委、免檢據核銷，只要負政治責任就好」，那麼明天就會有人問：為什麼不能把更多補助、甚至地方建設經費，一樣改成「統籌運用、免檢據」？助理費只是第一塊骨牌，一旦倒下，會帶著其他公帑一起滑向看不見的深淵。

身為國會助理工會的理事與在職碩士生，我很清楚這場戰役不會一夕結束。未來幾天，助理還會持續連署、工會會走上街頭、提案人與黨團會換說法、政論節目會吵得更兇。但無論政治話術怎麼變，有幾件事不能變：公費就是公費，公帑必須透明可查，助理的勞權不能當作政治妥協的代價。

這一回，國會要考的不只是「怎麼修條文」，而是全體政治人物對公庫的最後底線：公費助理不是你家的小金庫，也不是任何人可以用幾句「歷史共業」、「政治責任」就洗白的幽靈補助。誰現在選擇裝睡，未來就準備在選票面前被叫醒。

（作者是立法院國會助理工會理事、政經研究員、在職企管準碩士生）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書