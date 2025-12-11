自由廣場》公費助理不是立委的小金庫 別拿幽靈補助當貪污防彈衣

◎ 郭健國

〈公費助理不是你家的小金庫〉刊出一天，國會風向沒有收斂，反而愈演愈烈。一邊是超過兩百位跨黨派國會助理實名連署、工會預告週五走上立院大門口；另一邊則是提案者強調「法案不會撤」，還反批助理「不必透過媒體放話」，自稱「開大門走大路」。但到底誰在開大門，誰在關燈摸黑，社會看得很清楚。

這次修法不是單純調整技術條文，而是要把「公費助理」三個字裡最關鍵的「公費」拿掉，再把原本直接撥入助理帳戶、具名冊可查的制度，改成由立委「統籌運用」的「補助費用」，還膽大妄為寫上「免檢據核銷」。這等於把專款專用的公帑，洗成不必憑證、用途模糊的私人零用金。助理圈說這是「喪鐘」、社會罵這是「貪污除罪化」，一點也不意外。

面對風暴，立法院國會助理工會選擇站出來，而不是躲在鍵盤背後。本週五（十二日）上午九點半，工會將在立法院中山南路大門口集結，主要訴求只有一個：保障公費助理合法工作權益。工會也公開列出四條底線——不准損害現有助理工作權益、不准弱化既有公費助理制度、必須明文保障聘僱與勞動條件、完整維護勞健保與退休等權益——工會先表達訴求，然後再進去與提案委員面對面溝通。溝通可以有，但底線不能沒有，這才叫負責任的工會。

更荒謬的是，當制度朝「免檢據核銷」這種黑箱方向失速墜落，監督體系也被拖下水。審計長在立院備詢時坦承，「免檢據核銷可能要慎重」，並允諾三個月內，針對這種「免檢據核銷」的「幽靈補助」，提出如何有效審計監督的報告；被質疑「難道要用心電感應去查自肥？」後，先說要靠「數位審計」，最後又在另一位委員提醒「制度歪了，後端審計再怎麼查都來不及」後，當場收回前言。說白了，就是立法操刀將單據、名冊、用途全砍掉，再逼審計長想辦法「在沒有憑證資料的世界裡抓貪污」。這不是改革，而是要審計機關陪跑一場制度性的自欺欺人。

提案委員口口聲聲「開大門走大路」、歡迎助理工會對話，卻堅持不撤案，條文一字不改，還把助理集體連署、工會公開聲明酸成「透過媒體放話」、「政治抗爭」。如果這就是她心目中的「比家人還親」，那大概是要家人先簽下本票、再來談親情。真正的開大門，是先把顯然會傷害助理與監督制度的條文撤回，改由各界共同討論助理法制化，而不是用一個「免檢據補助」的版本當籌碼，要工會進去關起門來談條件。

更令人失望的是，面對這場攸關公帑使用與國會透明度的大戰，國會與政府高層的態度至今仍然模糊。立法院長不能只當程序主持人，口口聲聲說尊重提案權，卻不願畫出最基本的紅線：任何取消助理名冊、免檢據核銷、模糊公帑用途的版本，都不可以用程序捷徑偷渡。此事雖在國會，卻與清廉相關，政府亦不宜置身事外、袖手旁觀。

如果今天社會接受「助理費整包匯給立委、免檢據核銷，只要負政治責任就好」，那麼明天就會有人問：為什麼不能把更多補助、甚至地方建設經費，一樣改成「統籌運用、免檢據」？助理費只是第一塊骨牌，一旦倒下，會帶著其他公帑一起滑向看不見的深淵。

身為國會助理工會的理事與在職碩士生，我很清楚這場戰役不會一夕結束。未來幾天，助理還會持續連署、工會會走上街頭、提案人與黨團會換說法、政論節目會吵得更兇。但無論政治話術怎麼變，有幾件事不能變：公費就是公費，公帑必須透明可查，助理的勞權不能當作政治妥協的代價。

這一回，國會要考的不只是「怎麼修條文」，而是全體政治人物對公庫的最後底線：公費助理不是你家的小金庫，也不是任何人可以用幾句「歷史共業」、「政治責任」就洗白的幽靈補助。誰現在選擇裝睡，未來就準備在選票面前被叫醒。

（作者是立法院國會助理工會理事、政經研究員、在職企管準碩士生）

