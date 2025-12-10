自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》（鏗鏘集）從前孔孟中國；現在馬列中國

2025/12/10 05:30

◎ 李敏勇

近代中國從一九一二年的中華民國起，到一九四九年起的中華人民共和國，分別是經由民族加民主革命，以及人民加社會革命起造的國家。前一階段的三十八年，以五族共和為號召，經由軍政、訓政兩時期，還未及進入國民黨所謂的憲政時期，國體就被中國共產黨推翻，以殘餘中國流亡二戰代表盟軍接收進佔的台灣，在聯合國的中國代表權於一九七一年被中華人民共和國取代接續。

中華民國在台灣和中華人民共和國，曾經存在於蔣介石和毛澤東分別代表的兩個中國概念。當時，中華民國在聯合國仍有席位，中華人民共和國在共產國家與許多第三世界國家被承認。二戰後的冷戰年代，美蘇兩大集團對抗，既是意識形態也是利益形態的對立。但後意識形態牢結被解開，大部分附和蘇聯的國家脫離共產陣營，東歐全面自由化。台灣在同時際解嚴、民主化，也以寧靜革命開啟新政治，可惜未盡形成新國家。

一九六六年，毛澤東發動文化大革命，清洗清算殘存的右翼份子，更一步深化馬列主義。在台灣的蔣介石以文化復興運動對抗，試圖強化孔孟，鞏固流亡在台灣的另一個中國政權。但毛後的馬列中國，一九八〇年代，鄧小平以走資化振興中國困頓經濟，雖然一九八九年發生六四事件，民運被血腥壓制，歐美仍以各自經濟利益考量，誤以為中國經濟發展後能走向民主化，卻與願違，徒然助長中國成為強大經濟體，形成世界的威脅力量。

當今世界的形勢是美中對抗，台灣以經濟體活躍，卻因國家主權未盡確立而夾在美中對抗的隙縫。馬列中國被經濟發展包裝，走資化的形貌包藏禍心，而蔣氏體制的孔孟中國，以文化復興之名形塑國家卻未確立國際法理的充分存在條件。在只有一個中國，中華人民共和國已代表中國的形勢下，扶持中華民國流亡台灣的國民黨仍死抱兩個中國意理，自挖牆角。

中華人民共和國在走資化以後，馬列中國和孔孟中國表裡互相滲透，在台灣以孔孟中國相對的國家文化意理失去絕對差異，國民黨的中國意識論被涵化在共產黨中國的國家意理，形同被吸納。

國民黨之所以走向投共親中是因為它在台灣已失去絕對宰制力量。孔孟中國已因一九七一年，馬列中國在聯合國取而代之，以及後冷戰時代馬列中國走資化，某種程度納入全球化經濟體系，而失去了相峙的存在條件。國民黨的反共教條其實是用來保有國家統治權力，孔孟教條其實也是為了馴化、宰制人民。

當絕對統治台灣的條件已喪失，國民黨人已無蔣氏父子的宰制性，投共親中其實帶有戴罪立功的投機主義邏輯。中華民族主義的桎梏讓國民黨的黨政軍從反共而親中投共，即使面對已馬列化的中國也視為一體。國民黨是怎麼以孔孟中國騙台灣人？國民黨又如何趨附馬列中國、騙中國人？台灣怎能不走自己的國家之路！怎能不唾棄背反變節無恥的政客、黨棍？

（作者是詩人）

