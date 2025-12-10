自由電子報
自由廣場》（北社評論）民主自我防衛 從武統言論看台灣國家的安全界線

2025/12/10 05:30

◎ 鄭豐洲

政府依據《兩岸人民關係條例》廢止一名公開宣揚「武力統一台灣」的中國籍配偶的居留資格，引發社會熱議。部分民眾關心是否牽涉言論自由，另一部分則認為這是必要的國家安全行動。若將此事放回台灣民主發展的歷史脈絡來看，就會發現爭議真正的核心，不是政治立場的不同，而是民主社會面對威權語言時，如何確保自身的穩定與未來。台灣不是天生民主，而是經歷漫長的社會運動與公民奮鬥，才走到今天。正因如此，任何主張以外來武力消滅這套制度的言論，自然會踩到社會共同維護的底線。

台灣民主是公民長年努力的成果，得來不易。從一九九〇年野百合要求國會全面改選，到太陽花運動反對黑箱、堅持民主監督，人民一次次以行動表明：國家的未來必須由公民共同決定。這些歷程讓民主真正走入生活，也讓社會理解民主需要持續維護。

正因建立在民主基礎上，武統言論才會引發強烈反彈。台灣保障多元意見，但言論自由不包含鼓吹以武力摧毀憲政秩序。成熟民主皆有相同原則：煽動暴力、協助敵對勢力者不受保護。此次中配的主張已危及主權與人民安全，政府依法撤銷居留資格，是民主自我防衛的必要行動。

此事再次突顯兩岸在政治制度與生活方式上的差異。台灣在民主化後形成高度開放的社會，人們習慣以憲法保障自己的自由，公民社會蓬勃發展，資訊可自由取得；中國則在一黨專政下運作，言論受控，武統論述在官方媒介中並不稀奇。當兩種完全不同的價值觀在台灣社會交會時，衝突自然會出現。這並非台灣排斥他國人民，而是民主社會必須要有清楚的界線，確保自身的制度不被威權滲透、確保人民的安全不被威脅。從野百合到太陽花，台灣人逐漸建立起主體性，也愈來愈明白自由有代價，民主需要被守護。

今天我們所捍衛的，不是封閉與排他，而是一種生活方式：相信公民能決定自己的命運，相信憲政秩序需要維護，也相信民主不應被任何形式的暴力取代。民主得來不易，而守護它，不只是政府的責任，更是每一位公民共同的承擔。

（作者是醫師、台灣北社常務理事）

