自由廣場》（林保華專欄）「小紅書」的命名及網路主權

政府終於禁止「小紅書」一年，理由是它未在台灣落地，平台遭詐騙犯利用時，政府也無法找到他們解決問題。因為他們根本不承認台灣的主權。

「小紅書」這個名詞，在中國的文化大革命年代，指的是《毛主席語錄》或稱「紅寶書」。小開本的毛語錄，用紅色塑膠套包裝而得名。那時人手一冊，紅衛兵更是隨身攜帶，隨時隨地舉起向毛澤東歡呼致敬，或是與牛鬼蛇神戰鬥時揮舞的武器。所以當我看見中國以「小紅書」為一個社群媒體命名時，就完全明白葫蘆裡賣什麼膏藥。

請繼續往下閱讀...

我在香港期間，以批判中共與毛澤東作為我的工作，就是不想年輕人像我當年一樣再被中共欺騙，一回首就是幾十年。然而後來情況不像以前，鄧小平設計了「改革開放」的騙局，那時我們的確希望改革開放能改變中共的本質，直到六四屠殺後才逐漸死心。但現在與中共的關係不是以前兩個陣營的截然對立、互不來往，而是犬牙交錯的複雜關係。尤其網路興起後，情況更加複雜。

基於保護統治利益的需要，中共對網路非常敏感。上世紀末剛投入電訊事業的江澤民兒子江綿恆，就提出中國要建立獨立體系、不依賴外界的網路世界，美國媒體卻對他大肆吹捧，美國的科企例如思科、英特爾也都在幫助中國建立自己的電信網路，事成後，中國就把美國科企逐漸踢出去。臉書等完全不能進入，踢走谷歌後，現在輪到微軟。

我們的社群媒體，用在人與人之間的交流，但中國都禁止，只限用他們自己的。而中國卻建立TikTok、小紅書等，進入其他國家進行洗腦，讓他們接受中國的立場、觀點。手段並不直接，而是用娛樂等包裝，在關鍵時刻才插入政治，讓你不知不覺中接受。

這是一場沒有硝煙的戰爭，等你察覺，只能忙於消毒與補漏，卻無法像中國那樣直接封殺。因有些民眾已經長期接受，認為它是言論自由。這一場戰爭，我們處於被動挨打，卻無法反擊，還美其名是「民主自信」。

但習近平也說過「四個自信」，即「中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信」，他更自信，為何還要封鎖我們，而我們卻不能封鎖他們？若理由是因他們是極權國家，那我們為何要與它統一？

多年前美國中情局那個史諾頓指責美國政府，而被左膠奉為英雄並投奔俄羅斯，使在網路原本藉藉無名的俄羅斯，馬上就能利用網路介入美國選舉。史諾頓是英雄還是美奸？

西方國家和中國做生意，必須使用中國的微信與電郵等，反觀中國人和外國做生意，為何還是用中國的微信與電郵，這種不對等，西方世界為何長期容忍？我們還陶醉在民主的優越性，到時都不知道自己是怎麼死的。

川普與中國打關稅戰，應該要建立對等的社媒關係，還是為了經濟利益而犧牲自己的網路主權呢？

（作者林保華是資深時事評論員）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法