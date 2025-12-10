自由廣場》公費助理不是你家的小金庫

◎ 郭健國

近期國會圍繞公費與助理制度的爭議不斷，有立委打著「提高彈性」「調整制度」的旗號提案，聲稱改革，實際上卻像在幫自己把公庫慢慢往私庫修。

身為立法院國會助理工會理事、政經研究員與在職企管準碩士生，我必須直問：立委權力有這麼大嗎？想把公庫變私庫，憑一紙提案就可為之？是當全國人民都死了嗎？

請繼續往下閱讀...

公費助理薪資、研究費與辦公室經費，本質都是納稅人的血汗，並非是誰的「人事預算」或選舉前哨站經費。它存在的目的，是讓民代能監督政府、服務選民，而不是製造出人頭助理、薪資回捐等灰色文化。

更誇張的是，部分立委講話姿態，好像把國會當成自家後院。以陳玉珍委員為例，從預算到公費議題，屢屢高分貝介入，社會當然會質疑：她到底是受金門選民委託，還是把自己當成「金門王」，把國會視為封地、把公帑視同活動經費？

在這些「創意運用公費」的故事裡，最弱的一環永遠是助理：姓名掛在薪資單上面，實際卻拿不到那麼多；工時被壓到變形，卻被告知「政治工作本來就這樣」；萬一出事，第一句話往往是「那是助理作業疏失」。立委把公庫往私庫修一步，助理就被推向人頭一步。

立委理助工會與多數助理支持修好法、廢惡法，我們要求修法方向必須朝向更透明、更可監督、責任更清楚，而不是讓公費更容易被人為操作、讓助理更難自保。藍白若真是監督者，就應該先說清楚人頭與回捐文化；綠營既然打著改革與勞工價值招牌，在公費助理議題上就不能沉默。

立委沒有權力把公庫修成私庫。公費助理不是政治提款機，國會預算不是選舉預支款。下一次選舉，就是人民算帳的時候。

（作者是立院國會助理工會理事、政經研究員、在職企管準碩士生）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法