社論》因應美國國安新戰略

美國川普政府四日公布「國家安全戰略」（NSS），闡述華府以「美國優先」重塑重大戰略的擘劃。（法新社資料照）

美國川普政府四日公布「國家安全戰略」（NSS），闡述華府以「美國優先」重塑重大戰略的擘劃。它強調美國將維持在西半球的主導地位，指大量移民可能導致歐洲「文明抹除」，重申把拉丁美洲列為美國勢力範圍的「門羅主義」，卻對中、俄等專制國家措辭委婉。報告以現實主義取代自由民主人權價值觀，凸顯川普的商人本色，美國將不再扮演世界警察角色，把部分安全責任移轉盟友和戰略夥伴。

這卅三頁報告廣受關注。亞洲部分重申美國不支持任何片面改變台海現狀，要透過軍事優勢嚇阻台海衝突，強調第一島鏈安全，要求盟邦分擔更多防衛責任。報告不再點名中國為首要威脅，但主要仍圍繞中國，開宗明義指出卅多年來的錯誤假設：對中國開放市場，鼓勵投資中國，有利把它引入「以規則為本的國際秩序」；但事與願違，中國強大後只謀己利，美國反為此舉棋不定。有如戰爭部長赫格塞斯六日闡釋，美國今後將以實力而非對抗嚇阻中國，並尋求力量平衡；嚇阻不是為了支配，而要確保中國無法主宰美國或盟友。

對我國而言，新版國安戰略有關台灣的措辭更強硬：八次提到台灣，未提一中政策，強調嚇阻台海衝突為優先要務，要建構力能在第一島鏈任何地區阻止侵略的軍隊，透過維持壓倒性軍事優勢以避免衝突，也提及對台灣軍售；被視為力挺台灣、協防台灣的明確信號。賴清德總統為此回應，我國將堅定致力強化自我防衛，持續擔當值得信賴的夥伴。

美國新版國安戰略報告之外，中國侵略首要目標的我國、飽受中國侵擾的日本，都極力警戒中國；中國是為區域和平嚴重威脅、麻煩製造者，甚或潛在侵略者，已成國際共識。有如我國防部十月公布「國防報告書」，直指中國以常態化灰色地帶襲擾，結合認知作戰等混合手段，是我國最直接安全威脅。日本七月發表「防衛白皮書」，嚴重關切中國在東海及與俄國聯合軍事行動，對日本構成嚴重安全隱憂；日本強烈抗議自衛隊戰機六日兩度遭中國航母「遼寧號」艦載機以雷達照射，即此一例。

事實上，雷根總統基金會兩週前民調，也顯示美國人民對台灣抗拒中國，廣為支持︰六成七認為台灣是盟友；若中國侵略台灣，六成支持出動美軍防衛台灣，七成九贊同因而正式承認台灣獨立，七成四同意制裁中國，七成一支持提供台灣更多軍備。有如戰爭部主導政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）曾言，台灣若落入中國之手，「對美國利益是災難」，他也強調台灣須提升國防開支，以嚇阻北京。

面對中國日增脅迫，我國須自強。實力獲致和平、軟弱引發侵略、自助而後人助…都是常理。賴清德政府提出八年一．二五兆元國防特別預算；以民主、反共、國家利益籲請國人團結對外，也是要務。同時，國際媒體注意到台灣主政者，正把握國際社會對台灣的重視，加強對美國等民主國家公眾遊說。

這一行動，見諸賴清德三日接受《紐約時報》論壇「交易錄峰會」專訪，強調台灣須做最壞打算、最好準備，維護和平，呼籲中國重視人民福祉而非擴張。為提出國防特別預算，他投書《華盛頓郵報》，既回應美國期盼，稱讚川普以實力維護和平，讓國際社會更安全，也宣示台灣自助人助，積極作為；並接受廣播節目塞克斯頓（Sexton Show）訪談，闡述台灣立場，與美國社會對話。

蕭美琴副總統也積極開展外交攻勢。她本月初受美國保守派媒體「戰情室」《War Room》專訪，強調台灣人不會坐等別人來救，面對混合戰、假訊息，須以實力帶來和平。十月初，她由外交部長林佳龍陪同，出席在比利時首都布魯塞爾「對中國政策跨國議會聯盟」（IPAC）年會，代表首次以會員國身分與會的台灣演講，是近年僅見副元首訪問非邦交國，並登上歐洲議會殿堂演說。六月間，她上蕭恩萊恩秀（Shawn Ryan Show），接受美軍海豹部隊出身的播客主持人專訪，一半時間談半導體，另一半軍事。

國際媒體BBC指出，台灣的外交攻勢，以經濟互惠、戰略價值為兩大主軸，雖未必直接贏得川普善意，但有利爭取美國公眾支持。事實上，由於國人同心協力，在美台灣人積極遊說，支持台灣挺立於中國脅迫，如今已是美國跨黨派、朝野的社會共識。這次新版國安戰略報告，儘管公布前有諸多揣測，仍確立了美國「協防台灣」的戰略清晰，川普顯然在意廣大民意。就此而言，台灣強化安全的要務之一，是防制與境外勢力勾搭的內賊。

