自由廣場》香港人拒為「假選舉」背書

◎ 康駿銘

香港立法會換屆選舉結束，投票率為卅一．九％，略高於二〇二一年首次「愛國者治港」選舉的三十．二％低點。但本屆選民人數比上一屆大減卅四萬，投票人數實際比上一屆減少四萬多人，由此可見，即使港府大撒比上一屆近五倍的一．七七億港元（約七億台幣）大肆宣傳、又用憑投票後可獲得所謂「感謝卡」而得到商戶優惠、公司半天假期等各種利誘買票、加上所謂「志工」挨家挨戶擾民式的「洗樓」宣傳，香港人依然堅決以「不投票」來投票，拒絕為假選舉背書。

二〇二一年的「完善選舉制度」後，北京不但延續對參選人的籂選，香港選民直選的議席也從卅五席大幅降至僅剩廿席，立法會的最大組成部份變成了新增設的所謂「選舉委員會界別」，由人大代表、政協，北京認可的一五〇〇名「小圈子」選出四十席議員。換言之，四百多萬香港選民僅能從中國挑選的候選人之中選出廿席議員，而僅一五〇〇人卻可以選出兩倍的議席，毫無民主認受性的立法會選舉只剩下空殼，香港人當然清楚這是中國假裝「民主選舉」的一齣戲，根本不會接受。

請繼續往下閱讀...

實際上，選舉委員會在九〇年代成立的任務，就是確保北京在主權移交後，能掌控香港的政治權力，中國透過控制制度本身來操控選舉結果，如同藍白利用人數機制癱瘓憲法法庭。而不健全的偽民主制度也是歷年來港人多次社會運動的主因，但北京從不讓步，甚至加強壓迫。

民主制度的意義在於政府的權力來自人民，必須接受人民的監督，候選人藉由對社稷謀求福祉、改善社會來爭取支持，透過公平的選舉制度解決意見的分歧，讓社會前行，但現今的香港，無一達到。香港政府只在意北京的政治任務，利用港版「國安法」及「廿三條」作為司法迫害的武器，連在宏福苑大火要求政府支援災民、查明真相也遭港府扣上國安罪名，香港社會表面看似「恢復平靜」，實際是敢怒不敢言，卑微的港人只能透過這場選舉來表態、向世界宣示香港人的意志。

這才是真正的失去民主、自由的面貌。台灣那些為了不配合政府法規的小紅書而呼天搶地的「民主敗家子」們，別再只看表面了。

（作者是港裔台灣新住民）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法