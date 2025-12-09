自由廣場》請問大法官：您們還在睡嗎？

◎ 張世興

濫權的立法院企圖讓憲法法院停擺，但真正讓憲法法院癱瘓的，卻是三位大法官，誠屬我國憲政莫大的笑話！

憲法法院若不能釋憲，就喪失設置功能；大法官拒絕評議與判決，就是違背職務，坐領乾薪，對全國以評議與判決為日常職務的兩千多位法官，簡直是在侮辱他們的尊嚴與智慧。

近日，國人為自救，或呼籲行政院長不副署、總統不公布，或倡議行政院不執行，甚至勞師動眾連署推動公民投票廢除新修正《憲法訴訟法》法條。請問另外五位大法官：您們還在睡嗎？

三位大法官共同堅持個人意見，不遵守合議制多數決，拒絕參與評議與判決，違反職務上之義務，癱瘓憲法法院，停擺聲請案件，坐領乾薪，發表聲明公諸於眾，容許立法院肆無忌憚繼續毀憲亂政，偏袒被告方立法院，嚴重損害大法官的職位尊嚴及職務信任，讓社會譁然。

我國法律本來就有防衛機制，可以從內部自清，排除障礙，讓憲法法院站起來，發揮司法權功能：

三位大法官執行職務有偏頗，憲法法院得依原告聲請，且依舉輕明重法則，更得本於職權，裁定三位大法官迴避。三位大法官不得參與裁定，且不計入現有總額之人數，表決人數則由其他大法官過半數。由此，憲法法院得審理新修正《憲法訴訟法》法條違憲聲請案件。《憲法訴訟法》第十條第一項第二款、第四項、第十一條及第十二條著有規定。

三位大法官違反職務義務，損害大法官的職位尊嚴及職務信任，洩漏職務秘密，憲法法院得懲戒移送監察院審查。受移送懲戒之大法官，已不宜執行職務，當然不計入現有總額之人數。至此，憲法法院得審理所有違憲聲請案件。《法官法》第廿一條第一項第二款、第十八條、第卅條第二項第二款、第四款、第七款、第四十九條第一項、第七十條及《司法院大法官自律實施辦法》第六條均有規定。

試問另五位大法官：未來我國憲政史會如何記載您們這段歷史？—是功?!是過?!

（作者是資深律師、黨產會兼任委員）

