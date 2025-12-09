自由廣場》美日台同一戰線 中國黔驢技窮

◎ 林逸民

日本首相高市早苗喊出「台灣有事，即日本有事！」以來，一個月間中國不斷叫囂、崩潰、哭鬧，見日本立場毫無動搖，六日變本加厲，以遼寧號前往騷擾沖繩，戰機起飛兩度對日本航空自衛隊F15戰機斷續雷達照射，高市早苗對此嚴正抨擊。

中國更宣稱要對日本進行稀土出口控制，殊不知，早在美中貿易戰中國打出稀土牌之前，日本就已經對稀土仰賴中國高度警覺，進行各種分散風險策略，稀土供應鏈自有率已經過半，前一波稀土貿易戰更刺激日本企業加速脫離中國，故技重施已無殺傷力。

請繼續往下閱讀...

中國不斷口頭放出「斬首論」狠話、各種小動作，最終毫無辦法，只能派出落伍至極，真正開戰連一分鐘都無法存活的遼寧號，以及重祭稀土牌，過去中國這樣大吵大鬧，各國就會讓步，但如今日本堅定立場，就凸顯出中國只會空言恫嚇，可說黔驢技窮。

比中國更可笑的是國內親中媒體，高市早苗稱「尊重與理解」中國立場，外交語言真正意思就是「你講你的，我沒有要理你」，國內親中媒體卻大喊高市早苗讓步了！結果遭中國打臉：加碼軍機騷擾、打稀土牌，這些動作反而證明高市早苗毫無讓步，所以中國必須繼續出招。

在此同時，川普也發表最新國家安全戰略，明確宣示捍衛台灣和平是美國最優先戰略。相較於川普第一任期，提到台灣次數從三次增加到八次，更闡明台灣位於第一島鏈的關鍵戰略地理位置，以及半導體產業鏈處於關鍵產業戰略位置，是美國核心利益。

川普昭示美國將建立強大軍事武力，遏阻從日本到東南亞第一島鏈上「任何位置」的侵略行為，但美軍不應也不會獨自作戰，而是要與盟邦共同合作。這呼應賴清德總統接受《紐約時報》專訪以及投書《華盛頓郵報》所言，台灣將持續提升國防投資，投入四百億美元特別預算，充分準備是阻止戰爭、實現和平的最佳方式。

台灣人經常只問美國要不要保護台灣，心態被動而卑微，實際上，台灣為第一島鏈的南北銜接，是美國戰略重要核心利益，不是美國要不要保護台灣，而是台灣作為美國印太戰略的協防夥伴，自立自強，一起保護自己，也保護美國的戰略利益。

台灣是保護美國利益的前線，美國當然絕不會放棄自己的利益。如今，美日態度堅定，悍拒中國，更連結菲律賓以至於紐澳，招招劍指中國，台灣也應更積極掌握戰略的主動性。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法