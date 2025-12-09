自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》美日台同一戰線 中國黔驢技窮

2025/12/09 05:30

◎ 林逸民

日本首相高市早苗喊出「台灣有事，即日本有事！」以來，一個月間中國不斷叫囂、崩潰、哭鬧，見日本立場毫無動搖，六日變本加厲，以遼寧號前往騷擾沖繩，戰機起飛兩度對日本航空自衛隊F15戰機斷續雷達照射，高市早苗對此嚴正抨擊。

中國更宣稱要對日本進行稀土出口控制，殊不知，早在美中貿易戰中國打出稀土牌之前，日本就已經對稀土仰賴中國高度警覺，進行各種分散風險策略，稀土供應鏈自有率已經過半，前一波稀土貿易戰更刺激日本企業加速脫離中國，故技重施已無殺傷力。

中國不斷口頭放出「斬首論」狠話、各種小動作，最終毫無辦法，只能派出落伍至極，真正開戰連一分鐘都無法存活的遼寧號，以及重祭稀土牌，過去中國這樣大吵大鬧，各國就會讓步，但如今日本堅定立場，就凸顯出中國只會空言恫嚇，可說黔驢技窮。

比中國更可笑的是國內親中媒體，高市早苗稱「尊重與理解」中國立場，外交語言真正意思就是「你講你的，我沒有要理你」，國內親中媒體卻大喊高市早苗讓步了！結果遭中國打臉：加碼軍機騷擾、打稀土牌，這些動作反而證明高市早苗毫無讓步，所以中國必須繼續出招。

在此同時，川普也發表最新國家安全戰略，明確宣示捍衛台灣和平是美國最優先戰略。相較於川普第一任期，提到台灣次數從三次增加到八次，更闡明台灣位於第一島鏈的關鍵戰略地理位置，以及半導體產業鏈處於關鍵產業戰略位置，是美國核心利益。

川普昭示美國將建立強大軍事武力，遏阻從日本到東南亞第一島鏈上「任何位置」的侵略行為，但美軍不應也不會獨自作戰，而是要與盟邦共同合作。這呼應賴清德總統接受《紐約時報》專訪以及投書《華盛頓郵報》所言，台灣將持續提升國防投資，投入四百億美元特別預算，充分準備是阻止戰爭、實現和平的最佳方式。

台灣人經常只問美國要不要保護台灣，心態被動而卑微，實際上，台灣為第一島鏈的南北銜接，是美國戰略重要核心利益，不是美國要不要保護台灣，而是台灣作為美國印太戰略的協防夥伴，自立自強，一起保護自己，也保護美國的戰略利益。

台灣是保護美國利益的前線，美國當然絕不會放棄自己的利益。如今，美日態度堅定，悍拒中國，更連結菲律賓以至於紐澳，招招劍指中國，台灣也應更積極掌握戰略的主動性。

（作者是總統府國策顧問、福和會榮譽理事長、台灣聯合國協進會理事長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書