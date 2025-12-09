自由廣場》美國不會放生台灣 「疑美論」該退場了

◎ 王宏仁

美國剛公布的《國家安全戰略》（National Security Strategy，NSS），不僅揭開川普政府對全球局勢的布局，更為台灣澄清了許多不必要的謠言。長期流傳的「疑美論」─認為川普不可信、會與中國交易甚至拋棄台灣─如今都被這份正式文件徹底推翻。事實證明，那些傳言全是毫無根據的政治操作。

川普政府的外交政策並非基於意識形態，而是「何者最符合美國利益」。在這份文件，美國明確界定台灣的戰略價值：除了半導體供應鏈的重要地位，台灣更是通往第二島鏈的關鍵門戶，同時切分東北亞與東南亞兩個戰略戰區。加上全球三分之一航運透過台海穿越南海，台灣穩定對美國國家利益來說事關重大。

因此，美國《國家安全戰略》清楚指出，美國將與盟友強化嚇阻能力，避免中國以任何方式奪取台灣，並阻止北京建立足以使「台灣防衛變得不可能」的軍事態勢。白紙黑字寫得如此明確，倘若還有人聲稱川普會「賣掉台灣」，豈非在說美國總統會主動犧牲核心利益，而把印太主導權讓給中國？這根本不符戰略邏輯。其實川普真正在盤算的，是讓台美共同管理中國崛起、共同遏制其破壞區域秩序的能力。

其次，「疑美論」還延伸出另一種恐嚇性敘事─因為美國不可靠，所以台灣是「地表最危險的地方」。英國《經濟學人》自二〇二一年起頻頻以封面渲染台海危機，然而實際爆發戰爭的，卻是烏克蘭、中東、紅海、南海與東南亞邊境。台海在各國共同維護的和平框架下，反而展現高度穩定。今年《經濟學人》又稱川普「放生台灣」，結果再度遭美國《國家安全戰略》打臉。文件明確重申：美國不支持任何片面改變台海現狀的行為。這不只是美國的立場，更是G7與多數民主國家的共識。

最後，台灣的重要性遠不止於半導體或地緣戰略。台灣真正的國際價值，在於台灣是全球「認識中國」的最佳老師。無論是經濟制裁、威權滲透、媒體施壓、灰區衝突、軍事恫嚇、內部協作或對鄰國的霸凌，各國所欲理解中國如何運作，台灣都早已經歷且能提供最清晰的警示。

《國家安全戰略》揭示了再清楚不過的事實：台灣不是美國的負擔，而是其印太戰略的核心支點。所謂「疑美論」抹煞了這個結構現實，也扭曲了國際對台灣的判斷。如今，該是讓這些缺乏根據的謠言退場的時候了，換以更清晰視野理解台灣在世界的真正位置。

（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

