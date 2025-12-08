自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》好政策何不先做輿情鋪陳？

2025/12/08 05:30

◎ 許耿睿

屏東縣政府在前幾年進行一項「電纜地下化」工程，但以「百里種樹」為宣傳，工程期間百姓一片罵聲，雖完工後獲得好評，卻已被罵到臭頭，已然重創公部門信譽！

近日小紅書封禁事件，又重演當年狀況，一開始未完整說明，讓民眾認知僅是為了「打詐」，好像小題大作？造成輿論壓力後始公布GOOGLE、FB等平台的配合方式，已對政府信譽造成影響，尤其給了一些討厭執政黨的有心人士、甚至給對岸有機可乘，對台灣社會操作政府干預言論自由等假訊息的認知作戰。

筆者認為如果一開始就正向表列公布︰GOOGLE配合下架詐騙網站XX個、FB配合下架詐騙網站XX個、LINE下架並封禁詐騙帳號XX個，而小紅書對於政府提出的要求不讀不回，下架詐騙網站〇個，因此對小紅書進行網路解析的封禁，或許對這次風暴影響會小很多。

再者，這次對小紅書的域名解析封禁，筆者感覺有做跟沒有做一樣！只有從資策會、中華電信等國內的DNS（網域名稱系統）進行封禁，殊不知除部分中華電信用戶外，還有誰在用國內的DNS？

民眾只要搜尋網路，就可找到一堆網路加速的設定教學，只要直接把DNS改成8.8.8.8及8.8.4.4這兩個IP即可進行網路加速；更別提手機上應用程式商店並未下架該APP、只限制國內特定業者的DNS解析，也未限制到已安裝APP用戶的連線，這不僅是「只做半套」，而是「做了跟沒做一樣」完全沒有效果，反倒是幫小紅書炒熱一波，為該APP貢獻價值不斐的免費宣傳罷了！

而立委沈伯洋也注意到筆者所提繞過DNS現象，在臉書分析：「因為這次是『停止解析』，國人可不可以用DNS繞開？可以。有人會問，那能繞開不就等於沒擋嗎？但以比例原則來看，在『緊急處置』下又要符合比例原則，雖然DNS能繞過，但也已暫時提高了接觸詐騙的門檻與成本。」

（作者為臉書粉專TaiwanADIZ負責人）

