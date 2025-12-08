自由廣場》胡，怎麼說）鄭麗文說的、傅崐萁們做的，像極了劉斐那句…

◎ 胡文輝

鄭麗文說的、傅崐萁們做的，像極了當年叛國的最大咖匪諜劉斐說的無恥話︰「今後我們是中共代表團了」！

劉斐、郭汝瑰、吳石是國共內戰中倒戈的國軍三叛將，徐蚌會戰國軍慘敗，要因之一就是劉斐賣國賣黨賣軍。未曝露前的一九四九年初，他參加國民黨政府張治中代表團到北京和中共談判，接受完全投降的和平協定，當時他有一句無恥話傳世︰「過去我們是南京代表團與中共交涉，今後我們是中共代表團了，要去說服南京當局。」

「今後我們是中共代表團了」，劉斐這句彷彿形容現在的鄭麗文、傅崐萁們，他們說的做的和劉斐當年簡直像極了，劉斐當年出賣軍情、紊亂部署、弱化國軍，助共軍取勝；鄭麗文稱共軍圍台軍演武嚇是「保護台灣」，日前又講「時間不站在台灣這邊」，明裡暗裡目標就是台灣越早投降越好，扺抗無用、軍備不必、美國勿干涉…，滿口勸降、誘降的失敗主義，借引劉斐的話︰「她是中共代表團了」？

傅崐萁及傅隨藍白六十二個立委，就如手持鬼頭刀的邪惡鬼卒，奉令狠砍台灣遍體鱗傷，搞出多部毀憲亂政篡奪權力惡法、阻擋國防預算、淘空國家財政、毀滅立院程序正義、癱瘓憲法法庭…，為中共併吞台灣鋪路。藍委顏寬恆涉貪污罪事證明確即將判刑定讞，藍白竟要修法為他脫罪，如此私法惡事幹的出來，未來更邪惡的賣台也會幹！

中共負責對台統戰的四號頭目王滬寧擁鄭麗文、傅崐萁們協力羽翼，以為台灣已是囊中物，公開推銷一國兩制台灣方案，日前國台辦發言人張晗說，一國兩制是和平方案、民主方案、善意方案、共贏方案…云云。

中國網路社群平台「小紅書」完全不鳥我國治安、資安、打詐、國安等要求，卻要在台灣享滲透侵犯的自由，內政部決禁小紅書，「藉反戰搞統戰、以和平包裝投降」的赤藍白黨學媒，和中共唱和大罵政府，蔣萬安還口出惡言稱民進黨變共產黨。

香港宏福苑大火燒出一國兩制滿目瘡痍，也把赤藍白口中小紅書的自由燒成灰燼！大火造成至少一五九人死，港共政府顢頇又和中共黨政商勾結太深，掩蓋真相，民怨沸騰，中港共當局竟祭出國安法顛覆政權重罪，阻止人民追真相、究責、連悼念也禁，大學生呼喚公義、媒體報導評論就被抓被禁被封鎖被警告…。

小紅書要台灣給完全自由，但小紅書在一國兩制的香港，大火人命關天，連給人民問責港共官員的聲音都沒有！

（作者為資深媒體人）

