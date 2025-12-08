自由廣場》從SHEIN到小紅書 來自中國的過街老鼠

◎ 陳永昌

中國社群媒體APP小紅書違反《詐欺犯罪危害防制條例》，台灣開鍘是法律裁處或政治操作引發討論，是不是別有居心小題大作，看看法國近期怎麼整治中國四快時尚電商平台SHEIN，我們會有更清楚答案。

導火線來自架上一款小女孩外貌矽膠性玩偶，觸犯兒童色情敏感紅線，接著又被發現販售長刀與指節銅環等管制類武器。法國政府於十一月初提議屏蔽SHEIN暫停營運三個月，日前法院舉辦聽證會，最後結果預計兩週後出爐。

SHEIN爭議不斷，從剝削低薪勞工、仿冒抄襲到有毒化學物質污染環境危害人體，一路走來劣跡斑斑，再加上大量低價傾銷危害他國紡織產業與中小企業實體通路，對市場秩序與就業影響甚鉅。十一月初，SHEIN插旗巴黎地標性百貨公司，侵門踏戶時尚之都開設實體門市，終於點燃當地人熊熊怒火。

法國政府陸續祭出重罰鐵腕。今年七月，競爭、消費暨反詐騙總局就SHEIN「欺騙性商業行為」開罰四千萬歐元，創下此類裁罰最高金額紀錄，因該平台逾半數宣傳促銷活動並未較便宜，甚有一成商品變相漲價。今年九月，法國資訊保護監管機構再對SHEIN開出一億五千萬元罰單，因未遵守有關網路廣告Cookie法律規定，在用戶不知情下過度蒐集網路活動相關數據。

歐盟隨後跟進，出於SHEIN對歐盟消費者構成「系統性風險」憂慮，提出一連串鉅細靡遺通牒要求儘速回覆，一旦啟動正式調查，SHEIN可能面臨最高全球營業額百分之六的天價罰款，甚至被禁止在歐盟營運。

最具戲劇性一幕發生在十一月六日的巴黎戴高樂機場，兩位內閣部長在媒體鏡頭包圍下，大陣仗對SHEIN包裹全面開封檢查，廿四小時內抵達的廿萬件包裹通通扣留，一一拆封。從法律層面到政治宣示，法國內閣動起來，全方面圍堵中國電商大軍來犯。

取締下架兒童色情商品是不折不扣執法行為，不過法國官方嚴打SHEIN牽涉層面遠遠不只如此。法國行政部門、民意機關與公共輿論都拿SHEIN開刀祭旗，癥結來自法國社會對中國電商平台長久積怨，無論是法律裁罰或機場拆封檢查，都只是回應沸騰民意的一部分。

（作者是台灣好德公益文化協會執行長）

