自由廣場》沒小紅書就受不了？ 鄭魁喊「當中國人」的矛盾！

◎ 于則章

鄭麗文就任黨主席後，整個中國國民黨毫不遮掩的加速推動「聯共反台」的腳步，甚至傳出「鄭習會」的消息，連賴總統提出一．二兆國防特別預算也遭反對，引發美國在台協會的關切。

當內政部宣布將依《詐欺犯罪危害防制條例》即起對中國社交平台「小紅書」發布「網際網路停止解析及限制接取命令」，暫定為期一年，藍委林沛祥、許宇甄及徐巧芯等人卻痛批「假反詐真鎖國」，讓人感到既荒謬又可笑！

鄭麗文在參選黨主席時曾說「要讓台灣人自豪的說『我是中國人』！」，而中國則是一個沒有言論自由，中共想要將誰封網就封網，想要下架哪個社交平台就下架，想抓誰就抓誰，絕對不允許有半點異見的極權國家，那麼管制「小紅書」不是剛好讓國民黨跟支持者習慣當個中國人嗎？

因此，當有人在網路上抱怨說：「我生活、美食、旅遊、工作資訊都依賴小紅書，不理解為何要禁止」，就被網友反嗆：「如果連管個小紅書都受不了，要怎麼當中國人？」

而最近新北淡水與基隆這兩個國民黨執政的縣市因停水數日引發民怨，也有網友笑問：「才停個水就受不了，是要怎麼當中國人？」，畢竟，即令在二〇二一年習近平宣布「脫貧攻堅戰取得全面勝利」，中國在大都市以外的農村還有許多地方沒有自來水，想當中國人就得提早習慣！

同樣的，國民黨以「反戰」與「和平」等冠冕堂皇、令人怦然心動的話術，反對強化國防、反對恢復一年義務役役期，其實也同樣跟「當中國人」這個偉大的目標背道而馳！

因為中國軍費的增長速度是舉世皆知，一向強調「人民戰爭」，曾在韓戰使用「人海戰術」的中國共產黨一旦「統一」了台灣，面對美日韓澳印等強敵環伺的局勢下，絕對會更毫不猶豫地榨乾台灣的資產去建軍、將二千三百萬的台灣人無分男女老幼全都送去前線當炮灰。

是以，台灣人要怎麼當中國人？只要張開眼睛看清楚中國共產黨是怎麼對待他們的人民就知道！台灣人做好準備了嗎？

（作者為公務員）

