自由廣場》擋軍購換「鄭習會」？ 「喪權辱國」的鄭小妹！

中國國民黨主席鄭麗文曾表態想與中共總書記習近平會面，據自由時報掌握消息，經蕭旭岑、張榮恭兩位副主席先後赴中交涉後，已達成共識，「鄭習會」將於農曆年前後登場，但北京因憂心鄭出身於綠營，藍營未來大選偏離航道，提出高度敏感的「三張門票」做為前提。據報導，中國國台辦主任宋濤更直接點名國民黨「須有進一步作為，推動鄭麗文『我是中國人』主張」。

包括第一、堅決反對、撲滅賴清德「以武謀獨」及「倚美謀獨」的玩火行為，不讓賴政府的軍事採購案通過。第二，立刻阻止限制與歧視大陸配偶，以及大陸人民往來經商投資的「國安法制」立法進程。第三，樂見國民黨堅定重申以「中國統一」作為目標的發展軸線，提出排除對此目標不友善、有害的體制改革與具體行動。

簡而言之，國民黨以後只能講中國統一，以前掛在嘴邊的「一中各表」也不能再主張了，只要與中國配偶或人民有關的權利，都要獲得全面的保障，全面否決軍事採購案，快速削弱台灣的國防自衛能力，不論從內在或外在各方面來看，就是全面投降主義。

如果國民黨及鄭麗文接受這三個「喪權辱國」的條件，不啻等於屈身為中國派來台灣，顛覆國家及政府的次級組織，一切只能聽命於中國及習近平的指揮，鄭麗文將繼馬小弟、朱小弟之後，成為習近平的鄭小妹。國民黨被消滅就算了，但國家怎能被當犧牲？

（作者是公務員）

