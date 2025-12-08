自由電子報
自由廣場》美國安新架構 對台揚棄模糊戰略

2025/12/08 05:30

◎ 楊聰榮

美國白宮公布川普第二任期的首份國家安全戰略報告，等於正式對外宣告過去對台灣的模糊戰略正在被一套更明確的安全架構所取代。文件不只把中國清楚標示為「核心競爭對手」，也罕見地用相當直接的文字，將台灣定位為印太安全架構中「不可替代的關鍵」。這樣的寫法不再停留在含蓄的外交辭令，反而是把華府內部長期醞釀的戰略調整，以白紙黑字的方式公開給全世界看。

這份國家安全戰略先從大格局上承認過去30年的接觸政策失敗。冷戰結束以來，美國長期押注「透過經貿與接觸，讓中國成為負責任利益攸關者」，如今戰略文件直接否定這條路，改以「核心競爭對手」來定位北京。這樣的定性意義重大，因為美國對華政策從此不再是如何把中國納入現有秩序，而是如何在軍事、科技與經濟上全面防範與競逐。當戰略地圖重新繪製，台灣自然成為座標上無法忽視的關鍵節點。

文件對台灣的描述帶有前所未見的精準語言。戰略明白指出，台灣憑藉全球關鍵的半導體產能與位於第一島鏈樞紐的位置，在印太安全中具有「不可替代」的地位。這種說法顯示美國不再只把台灣視為一個地緣政治的緩衝，更把台灣視為軍事安全與科技安全交叉點上的關鍵支點。台灣不只是地圖上的一塊島嶼，也是全球供應鏈與軍事部署中，缺一不可的那一塊拼圖。

戰略文件同時宣示，美國將在第一島鏈部署足以「阻止侵略」的戰力，並公開要求日本、南韓、台灣與澳洲提高國防支出，強化集體嚇阻能力。這種表述已經超出過去泛泛而談的「關切台海和平」，而是清楚指向一個多層次的前沿防衛網路。第一島鏈不再只是地緣概念，而是一條須由多國共同維持的聯合防線，美軍的存在不再以模糊方式出現，而是與盟友及夥伴在戰略上高度綁定。台灣被放在這條防線的中樞位置，也就等同被納入整體聯防設計之中。

這份國安戰略的關鍵變化，在於不再把台灣與其他議題拆開處理，而是把台灣與美日韓澳等盟友一併捆入同一個嚇阻框架。從北京角度看，如果對台動武，已不再只是對一個「未明確承諾防衛」的對象出手，而是直接觸碰美國及其盟友的整體安全布局。這種綁定讓中國對台動武的政治成本與軍事風險同時升高，也讓台海危機從區域事件升級為同盟體系共同面對的戰略挑戰。模糊戰略在這個意義上被實質削弱，美國不再刻意保留台灣問題上的空白地帶，而是透過聯盟設計把答案寫在行動上。

對台灣而言，這種戰略揚棄模糊的過程是一把雙面刃。一方面，台灣獲得前所未有的安全加乘效應，因為自己不再是單獨面對壓力的小島，而是被嵌入一個由多國戰力交織而成的防衛網路之中。這有助降低北京的誤判空間，使其更難期待可以在短時間內用武力改變台海現狀。另一方面，被明確寫進美國的國家安全戰略，也意味著台灣再也無法以最低成本享受安全紅利。軍費投入、國防改革、後備動員與社會韌性，都必須與自身被賦予的戰略地位相匹配。

美國揚棄模糊戰略的過程，也迫使台灣重新思考自己的角色。台灣不應只把自己定位為被保護的對象，而應主動成為區域安全與科技供應鏈的提供者。這包括在軍事上強化自我防衛能力，在經濟上與民主盟友深化關鍵產業合作，在政治上持續向國際社會說明自身作為「負責任民主夥伴」的角色。當美國在國安戰略中把台灣標註為不可替代，台灣就更需要用實際表現，讓這個標註不是勉強的包袱，而是基於實力的共識。

綜觀這份國家安全戰略，美國對台政策的核心變化，不再只是語言上是否公開承諾協防，而是戰略結構上是否願意把台灣納入聯防體系。現在的答案已經相當明顯，美國選擇在文件中把中國定義為核心競爭對手，把台灣定義為印太安全的關鍵，把第一島鏈定義為必須維持的前沿防線。模糊戰略在這套設計中逐步淡出，取而代之的是一種以聯盟與嚇阻為核心的清晰布局。台灣未來的挑戰，是如何在這個新布局之中，既善用安全背書，降低戰爭風險，又不被動成為強權角力的棋子，而是以行動證明自己是一個值得被納入共同戰略的夥伴。

（作者為台灣新國策智庫諮詢委員、中台灣教授協會理事長、任教於台師大）

