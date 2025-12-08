社論》逢台、綠必反 逢中必舔

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌。（資料照）

賴清德總統打造「台灣之盾」的一‧二五兆元特別預算條例，遭到藍白立委在程序委員會首度封殺。同時，美國白宮發布的最新版「國家安全戰略」報告，強調「透過軍事優勢來遏制台灣衝突是首要任務」，更特別敦促日、韓採取更多行動支援台灣抵禦威脅，顯然呼應日本首相高市早苗的「台灣有事」論述。另外，政府對於兩年涉入一七〇六件詐騙案，卻不配合，不理會我方促其改善要求的中國社群平台小紅書，發布「停止解析與限制接取」一年的命令。行政院長卓榮泰並表示，如小紅書繼續不理，下一步可能直接封鎖阻斷。

賴政府提高國防預算，打造防禦韌性，並對不遵守台灣法規的中國小紅書限制一年，充分展現應對來自中國各種威脅的強勢作為，乃是負責任執政者應有的擔當。然而，此舉卻引發藍白大反彈，對強化國防方面則散播疑美論，指稱賴總統將台灣打造成火藥庫；對小紅書的禁令，則指控民進黨政府實施數位獨裁，倒退回到戒嚴時代。藍白的反應，一方面是對民進黨政府的一切舉措皆「為反對而反對」；另一方面則是體內的中國人基因顯性化，視中共為親人，產生回歸原鄉故國的渴望。因此導致這些人形成「親近中共、仇親本土政權」的反應模式。因而，台灣大致分為藍、白與綠兩大板塊，凡事對立，經常碰撞，產生強烈震波，對台灣的主權、安全、政經等領域造成極大衝擊。本質上，藍、白、綠的政治對奕，主要格局是中國與台灣的對立關係中，如何定位誰是加害者、誰是被害人？綠營、本土派及國際民主陣營認為台灣是深受中國威脅的被害人，但藍白卻別有解讀，與中共口徑一致，指控民進黨政府是麻煩製造者，隱然呼應中共所謂賴清德強化國防是「以武謀獨」論調；尤其，國民黨主席鄭麗文更認同以中國人為豪，意圖以追求兩岸和解之名行投降之實，導致國民黨快速紅統化。總之，藍、白與綠雖生活在同一個島嶼，卻同島不同命，形成兩個平行宇宙。

請繼續往下閱讀...

在小英總統執政時，因綠營掌握國會多數，藍白只具有干擾作用，但從本屆大選造成「少數總統、藍白國會過半」局面，加上藍白與綠「此仇不共戴天」﹙柯文哲夫人陳佩琪之言﹚，於是藍白透過可以完全宰制的立法院，通過任何它們想要通過法案，不僅「擴權」更要「擴錢」，掣肘賴政府的一切施政。尤有甚者，為了阻斷賴政府對涉及違憲法案提出釋憲案，藍白更聯手修訂憲訴法，一方面提高憲法法庭的開會門檻；一方面則一再否決大法官人選，造成憲法法庭無法開庭審理釋憲案，失去對違憲亂政法案撥亂反正的功能。由於憲法法庭形同癱瘓，藍白在立法院更加肆無忌憚，完全不理會主流民意與台灣安全，通過或封殺的法案愈來愈離譜。

近期發生國防特別預算與小紅書限令一年案，充分反映藍白荒謬言行。前者，美國「國家安全戰略」詳述台灣的重要性︰一是主導全球半導體供應鏈；二是地緣戰略地位極為關鍵，是美國印太防禦體系的核心節點；三，全球約三分之一的航運經由南海，若敵對勢力掌握此關鍵航道，將嚴重威脅美國利益。報告更呼籲日、韓支援台灣對抗威脅。此一報告凸顯美國防衛台灣的決心，但因無法單獨擔負此一責任，因此尋求盟友提高國防預算。與烏俄戰爭中，美國要求歐洲盟友承擔更多對抗俄羅斯責任的立場是一致的。因而，賴總統強化國防的作為，不但是自我防衛決心的展現，亦是對關切台海和平的盟友，提出莊嚴的承諾。然而，這些維護台灣安全的努力，被藍白扭曲為挑釁中國的麻煩製造者，並與中共同調指控賴總統「玩火」。此外，小紅書遭我限用一年，藍白又發揮了「逢綠必反、逢中必舔」的特性，將此案上綱到迫害網路自由層次。國民黨主席鄭麗文批判，封禁小紅書根本只是假借打詐的名義，實際上就是構築網路長城的起手式。殊不知，中國嚴格管控網路以作為維穩手段，不僅監管本國網路，更不容外國社群平台落地，中國民眾必須「翻牆」才能了解外在的資訊，是徹底的數位獨裁國家。而且，小紅書以軟性內容淡化中國獨裁的面貌，具有對台認知戰的功能，這並非外界的誣衊，有「習近平國師」之稱的中國上海復旦大學教授張維為即表示，台灣年輕人熱衷小紅書，有助於中國未來治理台灣，會比治理香港容易。但是，藍白卻為這種對台灣進行認知戰的中國社群平台辯護，不知目的何在！

總之，藍白不僅在台灣內部「逢綠、逢台必反、逢中必舔」，在國際上民主國家與邪惡核心對立時，公然認同普廷不是獨裁者、烏俄戰爭是因北約東擴挑釁俄羅斯所致的論述，無異與自由世界眼中的流氓國家站在一起。這樣的藍白，尤其是與中共有「血海深仇」的國民黨，竟然淪落到不顧台灣安危、民主自由等普世價值，向中共低頭乞降的地步。這不僅是國民黨的墮落，更對台灣安全形成最大的威脅。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法