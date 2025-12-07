自由電子報
投書

自由廣場》小紅書的政治任務 中國學者早就透露

2025/12/07 05:30

◎ 竹木一工

「小紅書」被台灣政府禁用，國台辦跳腳，其在台虎仔︱藍白徒眾跳出來圍事，令人莫名其妙。中國復旦大學中國研究院院長張維為二〇二五年五月十六日在武漢大學的演講為你解開謎團。

張維為在演講中明確表示，解決台灣問題的時機已經成熟。中國已為統一做好了充分準備。中國通過多種管道壓縮了「分裂勢力」的空間，確保了統一的進程將順理成章地進行。張維為特別提到，「中國的社交平台如小紅書，在台灣年輕人中變得越來越流行。

這些平台向台灣青年展示了中國的生活方式與價值觀，增強了他們對中國的認同感。台灣的年輕人通過這些平台接觸到中國的真實發展，避免了被分裂宣傳誤導，這為統一後社會的快速整合奠定了基礎。」

張維為出身新四軍高幹家庭，他有相當顯赫的學經歷，因「倡導建構中國話語和敘事體系、解構西方學術話語」而聞名。曾被尊稱為「國師」：一九八一年復旦大學外文系畢業後，到北京外國語學院聯合國譯員培訓班讀碩士。為喬石、李鵬、萬里、鄧小平等人擔任翻譯，一九八八年，卅一歲的張維為被選中到聯合國做譯員，進入日內瓦國際問題高等研究院，取得國際關係學碩士（一九九〇）及博士學位（一九九四），二〇〇四至二〇一〇年，任日內瓦外交與國際關係學院教授。

張維為對中共「小紅書」背負政治任務的詮釋，相當具有含金量。「小紅書」等社交平台，寓「政治洗腦的統戰任務」於樂，宛如清朝時期，中英戰爭前的鴉片、宛如武俠片中的「三屍腦神丹」，讓你被駕馭而不自知。中共的「小紅書」等社交平台就如安置在其智慧型電子產品的後門，名為便於遠程服務，其實是要監控你的言行舉止，讓你「聽黨話，跟黨走，一切聽指揮」。政府現在才禁，有點晚了，但總比不禁好。

（作者從商）

