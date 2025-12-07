自由廣場》「中共百艦齊發」背後的戰略意涵

◎ 林穎佑

據報導近期中共海軍再度大舉出動，近百艘的軍艦出海，從黃海南部一路延伸至東海、南海，甚至深入西太平洋進行跨區集結。有鑑於近期中國與日本及菲律賓的海上矛盾，北京是否有可能透過艦隊的移動來達到敲山鎮虎的目的，便成各界關注的方向。

類似行動並非首次出現，在二〇二四年底，也有一場「沒有代號的演習」，號稱大批中共海軍出海，當時也有分析認為可能就是代號聯合利劍的大型演習，但事後可以看到此應為共軍例行的年終演訓，主要在演練海軍單位是否能在船艦大舉出動之時，維持後勤能量，同時也在驗證海軍多海聯動的能力。

畢竟未來在第一島鏈內的軍事行動，都會於黃海、東海、南海、台海甚至日本海有關，島鏈內聯動時，各戰區的支援與指管後勤保補，甚至是在海軍與海警的合作，都會是這些操演科目中的重點。畢竟缺乏協調的海上兵力是有可能會重蹈二〇二五年八月在南海發生的海軍與海警的撞船事件。

從演習等級來看，除了出動的兵力規模之外，更重要的是其是否有跨軍種的聯合作戰操演。在過去的聯合利劍與海峽雷霆演習中，都可看到其為戰役等級，結合陸海空火箭軍與海警的跨軍種聯合演習，其模擬的就是對台作戰時各軍種隊作戰以及距止外軍的聯合行動。但在去年與今年年末的演習中，都以海軍為演訓主體，代表這些海上行動並不是跨軍種、針對台灣具有特別代號的演訓，所謂的聯合利劍C或是海峽雷霆B自然也不攻而破。

另外從兩岸的互動角度來看，無論是二〇二四年的聯合利劍A、B或是二〇二五年的海峽雷霆A，北京發動的原因都與我國對兩岸議題的言論態度有關。換言之，只要不要觸及兩岸論述的議題，北京不會需要運用針對軍演，反而運用質量提升的聯合戰備警巡與海軍遠洋行動就可達到威懾的效果。特別是近期在與日本及菲律賓的矛盾上，利用具有數量優勢與噸位優勢的中共海軍，透過突穿第一島鏈的行動，是能對前述國家達到敲山震虎的作用。

綜上，可發現中共海軍近期的行動不僅針對台海，但對北京而言，若要確保未來在台海作戰的勝算，日韓菲的態度與周遭海域之間的連動都會是關鍵。在擁有航空母艦與各型大噸位艦船的中共海軍自然能面對海象的變化，在艦船傾巢而出的情況，其目的自然不會是只有台灣。而面對共同危機，便是我國可強化與他國互動的機會。

（作者為淡大國際事務與戰略研究所副教授）

