自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》用助理當擋箭牌 藍委修法自肥還免責？！

2025/12/07 05:30

◎ 墨客

近日國民黨立委陳玉珍聯合廿八名藍委提出兩項修法草案，企圖讓立委助理費「統籌運用」、「免檢據核銷」，甚至明文寫下「助理費屬立委本人所有」。一旦通過，助理費將不必附收據、不需名冊、不設人數與用途限制，等同把公帑變成立委的合法小金庫。這不只是制度倒退，而是明目張膽的貪污合法化。

助理費本質上是立法院編列的公務預算，屬於人民血汗錢，目的在於支持國會問政與幕僚專業運作。如今藍委卻要以法律名義將其「個人化」，甚至免除查核，完全背離民主國家「專款專用」的基本原則。若立委可以不需明細、不受監督地動用助理費，那其他公費是否也能比照辦理？未來是否連業務費、選舉補助款都能「統籌運用」？此風若開，台灣多年建立的財政紀律與政治透明度將一夕崩解。

多個本土政黨與公督盟痛批，這項修法不僅讓腐敗合法，更使助理勞權徹底蕩然無存。若助理聘用無需名冊，立委即可打造人頭助理、虛設職務、拒絕查帳；真正投入工作的助理更將面臨「不配合違法即失業」的處境。這不再是民主國會的幕僚制度，而是倒退回威權時代的家臣制度。助理變成「用完即可丟的衛生紙」，國會專業人才只會加速流失，而問政品質也勢必全面下降。

更令人憂心的是，草案竟然使助理聘用「不用具名、不用審核」。助理是立委核心幕僚，能接觸政策機密、外交文件、國防資料，乃至跨部會資訊。若立委不需揭露幕僚名單，等同於替中國或其他敵對勢力打開方便大門。這不是誇飾，而是赤裸的國安風險。

從高虹安案、顏寬恒案一路走來，社會已看過太多助理費挪用、侵占與洗錢的案例。此刻推這種修法，怎會不讓人懷疑是為特定政治人物「事後補破網」？公督盟稱此案是「史上最可恥修法」。這句話毫不誇張。如果國民黨廿八立委執意推動這項自肥惡法，那麼下次選舉，就是人民集體要求他們下台的時刻。

藍委的「保護助理論」根本是天大的謊。助理不是需要被「除罪化」才能生存，而是需要上司不要逼他們一起犯罪。國會若真的想保護助理，其實非常簡單：手腳乾淨就好。但偏偏，手腳乾淨對某些人來說，似乎真的很難。

（作者為現職國中教師）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書