自由廣場》用助理當擋箭牌 藍委修法自肥還免責？！

近日國民黨立委陳玉珍聯合廿八名藍委提出兩項修法草案，企圖讓立委助理費「統籌運用」、「免檢據核銷」，甚至明文寫下「助理費屬立委本人所有」。一旦通過，助理費將不必附收據、不需名冊、不設人數與用途限制，等同把公帑變成立委的合法小金庫。這不只是制度倒退，而是明目張膽的貪污合法化。

助理費本質上是立法院編列的公務預算，屬於人民血汗錢，目的在於支持國會問政與幕僚專業運作。如今藍委卻要以法律名義將其「個人化」，甚至免除查核，完全背離民主國家「專款專用」的基本原則。若立委可以不需明細、不受監督地動用助理費，那其他公費是否也能比照辦理？未來是否連業務費、選舉補助款都能「統籌運用」？此風若開，台灣多年建立的財政紀律與政治透明度將一夕崩解。

多個本土政黨與公督盟痛批，這項修法不僅讓腐敗合法，更使助理勞權徹底蕩然無存。若助理聘用無需名冊，立委即可打造人頭助理、虛設職務、拒絕查帳；真正投入工作的助理更將面臨「不配合違法即失業」的處境。這不再是民主國會的幕僚制度，而是倒退回威權時代的家臣制度。助理變成「用完即可丟的衛生紙」，國會專業人才只會加速流失，而問政品質也勢必全面下降。

更令人憂心的是，草案竟然使助理聘用「不用具名、不用審核」。助理是立委核心幕僚，能接觸政策機密、外交文件、國防資料，乃至跨部會資訊。若立委不需揭露幕僚名單，等同於替中國或其他敵對勢力打開方便大門。這不是誇飾，而是赤裸的國安風險。

從高虹安案、顏寬恒案一路走來，社會已看過太多助理費挪用、侵占與洗錢的案例。此刻推這種修法，怎會不讓人懷疑是為特定政治人物「事後補破網」？公督盟稱此案是「史上最可恥修法」。這句話毫不誇張。如果國民黨廿八立委執意推動這項自肥惡法，那麼下次選舉，就是人民集體要求他們下台的時刻。

藍委的「保護助理論」根本是天大的謊。助理不是需要被「除罪化」才能生存，而是需要上司不要逼他們一起犯罪。國會若真的想保護助理，其實非常簡單：手腳乾淨就好。但偏偏，手腳乾淨對某些人來說，似乎真的很難。

（作者為現職國中教師）

