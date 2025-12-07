自由廣場》鄭麗文「時間說」的三大錯誤

◎ 黃惟冰

紐約時報日前刊出專訪中國國民黨主席鄭麗文的內容，其中，鄭麗文表示，由於中國的國力迅速崛起，因此「不認為時間站在台灣這一邊」。

然而，鄭麗文說法，有三大邏輯錯誤。

第一，東亞區域的舞台，從來都不是只有中國與台灣兩個角色。除了日本等鄰國，還包括美國、澳洲，乃至於其他域外國家。舉例而言，國安局三日才公開指出，今年已有八國軍艦通過台灣海峽，除前述美澳日外，還有加拿大、紐西蘭、英國、法國與越南。鄭麗文把多邊國際局勢的平衡，窄化為中國與台灣的對比，不是蓄意曲解，就是過分無知。

第二，歷史上有太多國家的經驗可以告訴我們，國力的變化是非線性的過程。用過去的成長率，預言未來只會等比例的持續上升，是不切實際的想像。否則，曾有過輝煌經濟成長的阿根廷與菲律賓，今天的國際份量肯定不止如此。此外，以台灣為例，除在二〇二〇年經濟成長率高於中國，今年也將再度超越，而且領先的幅度更大。換言之，鄭麗文預言中國的國力會長期且快速的成長，同時高過台灣，充其量只是個人看法，但缺乏學理支持，也不符近年現況。

第三，即便中國的經濟總量大於台灣，也不等於中國就能夠成功的軍事侵略台灣。因為一方面，維持台海均勢的因素，從來都不是單純中國與台灣軍事力量的比較，而是許多國家角力的結果。另一方面，擁有較強國力與軍力的攻擊方，最後卻因種種因素反倒煞羽而歸的案例不勝枚舉，比如拿破崙攻擊俄國、美國在獨立戰爭擊退英國、蘇聯入侵阿富汗等，都是知名戰役。

總之，鄭麗文作為國民黨主席，卻在專訪中表現的像個「小粉紅」，講不出國際局勢的縱深，也給不了台灣人民希望。有這樣的黨主席，難怪國民黨上下充斥放棄與投降言論。

（作者從事公共服務業）

