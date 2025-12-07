自由電子報
自由廣場》日美官方接力挺台 台海安全成民主陣營共識

2025/12/07 05:30

◎ 王輝生

十二月六日《日本經濟新聞》以「強化能力阻止占領台灣」為頭版標題，敘述美國川普總統於五日所發布的《國家安全保障戰略》（NSS），該文件稱：「強化美國與盟國的能力，以阻止台灣被奪取」，要求日本加強軍備、以防台灣出事，可見其戰略意義的非同凡響。

在短短十天內，日本與美國連續以官方文件向北京與國際社會釋放訊號：台海和平不再是區域議題，而是日美與全球共同的核心利益。

十一月廿五日，日本政府在內閣會議通過答辯書，確認：「台灣有事可能構成日本的存立危機事態」。這是戰後日本對台海情勢最具戰略意涵的官方定位，意謂日本已將台海問題，視為國家安全的核心。

緊接著，美國在十二月二日由川普總統簽署《台灣保證實施法案》，突破台美斷交後的外交紅線，使台美官方交流邁向法制化。如今 NSS 更將「抑止台灣周邊的衝突」列為「優先事項」。日美前後出手，形同戰略接力。其意義至少體現在三方面：

一、美國以行動支持日本的對台論述：

面對中共升高對日施壓，美國不僅在外交上聲援，更以立法與國安文件同步強化挺台立場，等於為日本的親台政策背書，也使「日美共同挺台」從外交語言變成政策現實。

二、日美同步對北京釋放嚇阻訊號：

日本將台海情勢「國安化」，美國則將台美合作「制度化」，兩國又同時強化第一島鏈防衛。台、日、美的戰略連動從外交宣示提升到安全結構層級，任何想在台海改變現狀者，恐將力不從心而知難而退。

三、穩定台灣民心，避免自我設限：

面對中共文攻武嚇，台灣偶有悲觀論調。然而，日本的官方定性、美國的連續立法與 NSS 的明確定位，都顯示台灣已被納入印太集體安全架構，成為台海穩定的定海神針。

北京企圖孤立台灣，卻反而深化日美台的合作，這絕非偶然，而是霸權擴張的必然反作用力。今日台灣立於民主陣營前線，日本以「政策化」擴大挺台，美國以「法制化」鞏固台美關係，其共同訊息都比以往更為清晰：維護台海和平，就是自由民主世界的共識與承諾。

（作者為日本京都大學醫學博士）

