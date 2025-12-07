自由電子報
自由共和國》許釗滂／濁水溪上游美景

2025/12/07 05:30

濁水溪上游美景（許釗滂作品）濁水溪上游美景（許釗滂作品）

◎圖文／許釗滂

濁水溪上游美景（許釗滂作品）濁水溪上游美景（許釗滂作品）

濁水溪上游的清澈水流，在山谷間綿延不息，如同生命最原初、最真實的脈動。水自高處奔流而下，滋養土地、孕育萬物，也為山林注入永不停歇的力量。當溪水在岩石間跳躍、在陽光下閃耀時，它彷彿在述說：生命雖經歷曲折與礁石，依然能以最柔韌的姿態前行。正因為有水，這片大地才得以呼吸；也正因為有生命的流動，山谷才展現如此蓬勃的景象。這幾幅作品，是大自然告訴我們——生命如水，清澈、堅定、永續流動。

濁水溪上游美景（許釗滂作品）濁水溪上游美景（許釗滂作品）

濁水溪上游美景（許釗滂作品）濁水溪上游美景（許釗滂作品）

濁水溪上游美景（許釗滂作品）濁水溪上游美景（許釗滂作品）

