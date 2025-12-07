自由共和國》許釗滂／濁水溪上游美景

濁水溪上游美景（許釗滂作品）
濁水溪上游美景（許釗滂作品）
濁水溪上游的清澈水流，在山谷間綿延不息，如同生命最原初、最真實的脈動。水自高處奔流而下，滋養土地、孕育萬物，也為山林注入永不停歇的力量。當溪水在岩石間跳躍、在陽光下閃耀時，它彷彿在述說：生命雖經歷曲折與礁石，依然能以最柔韌的姿態前行。正因為有水，這片大地才得以呼吸；也正因為有生命的流動，山谷才展現如此蓬勃的景象。這幾幅作品，是大自然告訴我們——生命如水，清澈、堅定、永續流動。
濁水溪上游美景（許釗滂作品）
濁水溪上游美景（許釗滂作品）
濁水溪上游美景（許釗滂作品）免費訂閱《自由體育》電子報
熱門賽事、球星動態不漏接
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法
《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。
刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。
《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw