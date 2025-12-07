自由共和國》廖郁賢／俾斯麥的國家生存論，看雲林「張家王朝」的執政風險

鄭麗文這種路線的人跑到雲林支持張嘉郡問鼎二〇二六，很明顯的國民黨的政治目標。 （資料照）

廖郁賢／第十九屆雲林縣議員

俾斯麥在十九世紀曾提出核心的國家生存觀點：「我活在一個國家中，我的國家不能滅亡，不然我們什麼都沒有了。」這句話奠定了其外交與內政所有決策的基礎，即：國家必須具備生存的主體性、經濟的自主性、以及足夠的政治穩定性，才能在國際競爭中立足。

將此原則套用於當前的雲林地方政治，與張麗善縣長主政已長達八年的「張家王朝」現象，我們必須嚴肅探討，這個家族政治權力的集中，及其表現出的政治選擇，是否正將雲林和台灣推向「喪失生存主體性」的風險？張縣長掌握著縣府行政大印，我們的水利、農業、財政、都市計畫，通通在這一家手上！而立委（張嘉郡）掌握著中央資源分配和修法生殺大權，這不是「分權制衡」，根本是「張家利益最大化」！

任何對張家壟斷的質疑，都會被他們以「抹黑論」輕易帶過，試圖將針對公共政策的理性批判，扭曲為單純的政治鬥爭。這種操弄輿論、打擊異己的手法，正是地方派系維持權力的慣用伎倆，最終將導致人民喪失對真相的判斷力，也無從監督，當一個政治家族利用其壟斷的行政和立法權力，採取「親中」路線，協助推動危及國家主體性的修法，這種行為的本質就是將地方人民的福祉和國家的未來，轉化為家族在特定市場或政治體系中的「商業交易」與「政治籌碼」。

「二〇二六中國夢」這五個字，代表著一種政治選擇、一種路線宣示！當地方父母官與對岸的「統戰部」過從甚密，決策會向著哪一邊傾斜不需言說，口口聲聲說要救農業，結果，是把我們的農產品單一、脆弱地綁死在中國市場上，只要對岸一句話，我們的柳丁、蒜頭、花生、文蛤馬上崩盤，整個雲林的經濟命脈都變成對岸用來制裁台灣的籌碼。雲林有六輕，有麥寮港！這些都是台灣的能源和國防關鍵區位！如果縣府在公共工程、港口租賃、投資審批上，配合對岸的戰略佈局，國安漏洞會不會就從我們雲林的海岸線破開？

立委職權是什麼？是審查國防預算、接觸國家機密、制定法律，如果國會裡坐著一批「對岸的代理人」，台灣的國防、健保、退休金，還能保障我們嗎？鄭麗文這種路線的人跑到雲林支持張嘉郡問鼎二〇二六，很明顯的國民黨的政治目標，是要回到那個「中共政權在台買辦」的角色，他們從「本土化」走到現在的「親中夢」，最終就是要讓台灣的民主，徹底被中共政權監視與控制。

我們不是活在「不能滅亡的國家」裡嗎？如果地方父母官帶頭把我們交出去，我們還能有什麼？

