自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》廖郁賢／俾斯麥的國家生存論，看雲林「張家王朝」的執政風險

2025/12/07 05:30

鄭麗文這種路線的人跑到雲林支持張嘉郡問鼎二〇二六，很明顯的國民黨的政治目標。 （資料照）鄭麗文這種路線的人跑到雲林支持張嘉郡問鼎二〇二六，很明顯的國民黨的政治目標。 （資料照）

廖郁賢／第十九屆雲林縣議員

俾斯麥在十九世紀曾提出核心的國家生存觀點：「我活在一個國家中，我的國家不能滅亡，不然我們什麼都沒有了。」這句話奠定了其外交與內政所有決策的基礎，即：國家必須具備生存的主體性、經濟的自主性、以及足夠的政治穩定性，才能在國際競爭中立足。

將此原則套用於當前的雲林地方政治，與張麗善縣長主政已長達八年的「張家王朝」現象，我們必須嚴肅探討，這個家族政治權力的集中，及其表現出的政治選擇，是否正將雲林和台灣推向「喪失生存主體性」的風險？張縣長掌握著縣府行政大印，我們的水利、農業、財政、都市計畫，通通在這一家手上！而立委（張嘉郡）掌握著中央資源分配和修法生殺大權，這不是「分權制衡」，根本是「張家利益最大化」！

任何對張家壟斷的質疑，都會被他們以「抹黑論」輕易帶過，試圖將針對公共政策的理性批判，扭曲為單純的政治鬥爭。這種操弄輿論、打擊異己的手法，正是地方派系維持權力的慣用伎倆，最終將導致人民喪失對真相的判斷力，也無從監督，當一個政治家族利用其壟斷的行政和立法權力，採取「親中」路線，協助推動危及國家主體性的修法，這種行為的本質就是將地方人民的福祉和國家的未來，轉化為家族在特定市場或政治體系中的「商業交易」與「政治籌碼」。

「二〇二六中國夢」這五個字，代表著一種政治選擇、一種路線宣示！當地方父母官與對岸的「統戰部」過從甚密，決策會向著哪一邊傾斜不需言說，口口聲聲說要救農業，結果，是把我們的農產品單一、脆弱地綁死在中國市場上，只要對岸一句話，我們的柳丁、蒜頭、花生、文蛤馬上崩盤，整個雲林的經濟命脈都變成對岸用來制裁台灣的籌碼。雲林有六輕，有麥寮港！這些都是台灣的能源和國防關鍵區位！如果縣府在公共工程、港口租賃、投資審批上，配合對岸的戰略佈局，國安漏洞會不會就從我們雲林的海岸線破開？

立委職權是什麼？是審查國防預算、接觸國家機密、制定法律，如果國會裡坐著一批「對岸的代理人」，台灣的國防、健保、退休金，還能保障我們嗎？鄭麗文這種路線的人跑到雲林支持張嘉郡問鼎二〇二六，很明顯的國民黨的政治目標，是要回到那個「中共政權在台買辦」的角色，他們從「本土化」走到現在的「親中夢」，最終就是要讓台灣的民主，徹底被中共政權監視與控制。

我們不是活在「不能滅亡的國家」裡嗎？如果地方父母官帶頭把我們交出去，我們還能有什麼？

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書