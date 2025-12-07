自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》黃清龍／大膽徵召沈伯洋參選台北市長

2025/12/07 05:30

倘能徵召沈伯洋，象徵著民進黨願意擁抱新世代、知識派與專業政治的新路線。這不僅能恢復年輕世代的信任，也會讓「台派」重新凝聚士氣。 （資料照）倘能徵召沈伯洋，象徵著民進黨願意擁抱新世代、知識派與專業政治的新路線。這不僅能恢復年輕世代的信任，也會讓「台派」重新凝聚士氣。 （資料照）

黃清龍／信民協會理事長

當中共宣布「全球通緝」立委沈伯洋時，這已不只是對個別政治人物的公然恐嚇，而是對台灣民主制度的赤裸威脅。因此，民進黨若能徵召沈伯洋參選台北市長，既是民主自信的展現，更是一種國家尊嚴的宣示，還可能為民進黨打開二〇二六與二〇二八選舉的新局！

沈伯洋最大強項，是他兼具專業與誠信的公共形象。他出身犯罪學與國安領域，長期研究假訊息與資訊戰，是少數能用理性論述戳破中共滲透伎倆的政治人物。在「資訊即武器」的時代，台北作為全國媒體與輿論重心，需要的正是一位懂資訊安全、懂國際論述的市長。

他的學者背景讓他不屬於傳統派系，也沒有利益糾葛。對厭倦政治口水的中產階級與年輕選民而言，沈伯洋是清新而可信的選擇，他能以「新世代專業政治」為主軸，帶動民進黨形象轉型。

此外，近年推動罷免與公民監督運動的團體，都和沈伯洋有密切互動，這些團體的網路與青年動員力，形成的「草根護台北」聯盟，可能成為最具創新與爆發力的輔選力量，將使這場選戰兼具政治象徵與公民意義。

民進黨在首都連敗多年，若仍由傳統政治人物出戰，難以突破既有天花板。倘能徵召沈伯洋，象徵著民進黨願意擁抱新世代、知識派與專業政治的新路線。這不僅能恢復年輕世代的信任，也會讓「台派」重新凝聚士氣。

何況沈伯洋被中國通緝，已讓他不同於一般政治人物，而成為「自由反抗極權」的象徵。這時候如由他對上親中的蔣萬安，北京的威脅立刻成為民主的助燃劑，屆時所展現的爆發力，將是傳統政治人物難以企及的。

徵召沈伯洋當然不會沒有阻力。不過，這場選戰若被賦予更高的政治意涵——不只是「誰能當市長」，而是「誰能代表台灣民主與自由價值」，那麼黨內的派系考量將被民意壓過，賴總統徵召沈伯洋反而能凝聚內部士氣，為黨注入新的生命力。

沈伯洋的參選，將使明年的台北市長，不只是一場地方選舉，更是一場國際矚目的民主反共事件。曹興誠的呼籲直指核心：中共通緝我方立委，我們就讓他競選首都市長，讓全體市民投票成為最有力的回應。這種以行動抗威權的方式，比任何外交聲明都更具力量。

徵召沈伯洋，既是價值宣示，更是戰略選擇。這不僅是對北京的反擊，也是對台灣人民信心的重建。對賴清德總統而言，更是一場政治信任的考驗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

《自由共和國》強力徵稿

《自由共和國》來稿請附：真實姓名、身分證字號、職業、通訊地址及戶籍地址（包括區里鄰）、夜間聯絡電話、銀行帳號（註明分行行名）及E-mail帳號。

刊出後次月，稿費將直接匯入作者銀行帳戶，並以E-mail通知。
文長1200字以內為宜，本報有刪改權，不願刪改者請註明；請自留底稿，不退稿；若不用，恕不另行通知；請勿一稿多投。

《自由共和國》所刊文章、漫畫，將於 「自由電子報」選用，不另外奉酬。
Email：republic@libertytimes.com.tw

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書