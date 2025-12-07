自由共和國》黃清龍／大膽徵召沈伯洋參選台北市長

倘能徵召沈伯洋，象徵著民進黨願意擁抱新世代、知識派與專業政治的新路線。這不僅能恢復年輕世代的信任，也會讓「台派」重新凝聚士氣。 （資料照）

黃清龍／信民協會理事長

當中共宣布「全球通緝」立委沈伯洋時，這已不只是對個別政治人物的公然恐嚇，而是對台灣民主制度的赤裸威脅。因此，民進黨若能徵召沈伯洋參選台北市長，既是民主自信的展現，更是一種國家尊嚴的宣示，還可能為民進黨打開二〇二六與二〇二八選舉的新局！

沈伯洋最大強項，是他兼具專業與誠信的公共形象。他出身犯罪學與國安領域，長期研究假訊息與資訊戰，是少數能用理性論述戳破中共滲透伎倆的政治人物。在「資訊即武器」的時代，台北作為全國媒體與輿論重心，需要的正是一位懂資訊安全、懂國際論述的市長。

請繼續往下閱讀...

他的學者背景讓他不屬於傳統派系，也沒有利益糾葛。對厭倦政治口水的中產階級與年輕選民而言，沈伯洋是清新而可信的選擇，他能以「新世代專業政治」為主軸，帶動民進黨形象轉型。

此外，近年推動罷免與公民監督運動的團體，都和沈伯洋有密切互動，這些團體的網路與青年動員力，形成的「草根護台北」聯盟，可能成為最具創新與爆發力的輔選力量，將使這場選戰兼具政治象徵與公民意義。

民進黨在首都連敗多年，若仍由傳統政治人物出戰，難以突破既有天花板。倘能徵召沈伯洋，象徵著民進黨願意擁抱新世代、知識派與專業政治的新路線。這不僅能恢復年輕世代的信任，也會讓「台派」重新凝聚士氣。

何況沈伯洋被中國通緝，已讓他不同於一般政治人物，而成為「自由反抗極權」的象徵。這時候如由他對上親中的蔣萬安，北京的威脅立刻成為民主的助燃劑，屆時所展現的爆發力，將是傳統政治人物難以企及的。

徵召沈伯洋當然不會沒有阻力。不過，這場選戰若被賦予更高的政治意涵——不只是「誰能當市長」，而是「誰能代表台灣民主與自由價值」，那麼黨內的派系考量將被民意壓過，賴總統徵召沈伯洋反而能凝聚內部士氣，為黨注入新的生命力。

沈伯洋的參選，將使明年的台北市長，不只是一場地方選舉，更是一場國際矚目的民主反共事件。曹興誠的呼籲直指核心：中共通緝我方立委，我們就讓他競選首都市長，讓全體市民投票成為最有力的回應。這種以行動抗威權的方式，比任何外交聲明都更具力量。

徵召沈伯洋，既是價值宣示，更是戰略選擇。這不僅是對北京的反擊，也是對台灣人民信心的重建。對賴清德總統而言，更是一場政治信任的考驗。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法