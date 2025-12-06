自由廣場》新南向新戰略 台商東協投資趨勢調查的啟示

◎ 曹添旺

台商海外投資版圖正經歷一場深遠的結構性調整。由中華經濟研究院（中經院）與美商鄧白氏（D&B）聯合執行的《二〇一八─二〇二四年台商在東協投資趨勢調查》，將於十二月九日在台北舉行成果發表會。這份國內首創由智庫與全球最大企業資料庫公司合作的報告發現，在地緣政治緊張與全球供應鏈重組下，東協已成為台商海外投資的首要目的地。相較於同期台商在中國大陸投資逐年減少，東協的投資在過去七年間呈現穩定成長。這正是台商積極展現供應鏈去風險化（de-risking）並加強韌性的具體證明。

這份報告研究期間橫跨美中貿易衝突、新冠疫情，乃至於裴洛西前議長訪台等重大國際事件，清楚揭示了台商在這三個關鍵時期的投資布局決策。最關鍵的轉變在於，台商在東協的主要投資業別已從傳統製造業，明確轉向高附加價值的電子業。東南亞正逐漸成為台灣電子產業在海外的重要生產基地之一。這不僅拓展了當地產業鏈，創造了大量就業機會，更深化了台灣與東協國家的實質合作關係。

自二〇一六年蔡英文總統推動「新南向政策」以來，明年即將邁入第十年。在賴清德總統領導的新政府下，將此一趨勢視為國家級的戰略機遇。我們應持續強化與新南向國家的經貿連結，並以創新與科技為導向，積極推動台灣產業結構的升級與國際空間的拓展。

中經院與鄧白氏的調查報告，為產官學界提供了寶貴的策略參考，有助於我們在變局中掌握新南向與全球市場的下一波成長動能。我們誠摯期待各界專家、企業先進踴躍參與本次發表會，以報告的洞見為基礎，共同合作完善台灣的國際布局，確保台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

（作者是中華經濟研究院董事長）

