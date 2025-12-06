自由廣場》顧國防兼顧地方 行政院版財劃法才是邁向未來的處方

◎ 許文堂

立法院持續兩年的亂象，已經不是單純的朝野攻防，而是一場攸關國家存續的系統性破壞。這是一場精心設計的「毀憲亂政」， 以對內打劫與對外內應的行動。台灣並不是沒有錢，但不能任由藍白亂搶錢，執政是要打造體質強健的國家，行政院版本的《財劃法》修法搭配國防特別預算是邁向未來的處方，才是兼顧國家生存與發展的防護網。

在野黨掏空的錢 是國防特別預算的四倍

中央政府編列國防特別預算，預計八年投入一兆二五〇〇億元的預算，打造台灣之盾防空網，建構分層防禦，有效攔截共軍各式空中威脅，項目包含精準火砲、無人機、各式飛彈、指揮管理與AI輔助決策。除了對外軍購，也與台灣本身的軍工產業結合，會以國產自製供應鏈，創造國內四千億產值及九萬個工作機會。然而本案立刻遭到藍白否決，用心何在不言可喻。

算個簡單的數學，國民黨主導的財劃法通過，第一次惡修拿走四一六五億、第二次惡修再拿二六四六億，八年下來將可從國庫強行挖走高達五兆五千億元的財源，且獨厚其執政縣市。相比於執政黨所提出的八年一兆二五〇〇億的國防特別預算，國民黨修惡的財劃法拿走的錢，竟然是國防特別預算的四倍！中國國民黨主席鄭麗文還說，國防預算造成國家舉債。實際上造成國家負債的元凶是國民黨亂修的財劃法，為了填補這個被惡意製造的財政黑洞，明年中央政府可能被迫舉債五千六百億元，八年總計將被迫舉債四兆五千億元。

地方財政有餘裕 不應逼中央爆量舉債

馬英九執政時期，地方財政普遍困窘，縣市舉債瀕臨上限是常態。反觀民進黨執政後努力優化地方政府，今年中央政府實質補助地方政府的錢就高達一兆元，地方財政顯著改善，財政賸餘達到八一八億元，還債有成，許多縣市甚至多次出現賸餘。行政院以此優良的體質為基礎，提出新版《財劃法》修正案，展現高度誠意與責任感。政院版規劃每年給地方的資源提升至一兆二千億元，八年下來中央給地方將近十兆元，且讓中央仍有餘裕編列八年一兆二五〇〇億的國防預算。這才是真正「顧國防也顧地方」的雙贏方案。否則，依照花蓮馬太鞍溪堰塞湖、台中非洲豬瘟、風災水災的經驗，下一次災害來臨，中央沒錢，誰來救災？

台灣需要反對黨 但不需要共產黨直營店在台灣！

在野黨利用國會多數進行野蠻杯葛，在程序委員會就封殺總預算、院版財劃法與國防特別預算，連審查討論的機會都沒有。對於能福國利民、強化國防的法案，在野黨拒於門外；對於可能癱瘓政府運作、弱化台灣防衛能力的法案，他們卻急著逕付二讀。例如台灣社會非常擔心的《離島建設條例》，將開放中國廠商來蓋台灣公共建設變成豆腐渣工程，一個月冷凍期後可能就要表決。其他如《不當黨產條例》、《公務人員退休資遣撫卹法》修訂等，這種「對國家好的法案都不排審，對國家有害的卻強行通過」的行事邏輯，完全背離了忠誠反對黨的底線。

台灣是國際公認的民主國家，我們需要認真且忠誠的反對黨來監督政府，但我們不需要一個處處替中國設想以搞垮國家為樂的共產黨直營店在台灣

（作者是台灣教授協會秘書長）

