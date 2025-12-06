自由電子報
自由廣場》自由社會的紅線 從小紅書下架看台灣的數位邊界

2025/12/06 05:30

◎ 劉哲廷

在台灣，資訊安全往往是等災難上門後才重新成為公共議題；詐騙更像是國民運動，人人身邊都有某種劇情的受害記憶。小紅書被政府以《詐欺犯罪危害防制條例》祭出「停止解析、限制接取」一年，並不是突如其來的政治動作，而是這座島嶼習以為常的現實：一旦平台拒絕與台灣的法治對話，使用者的安全就成了無人回應的通訊錄。

國安局的資安檢測告訴我們，小紅書並不是一個「漏洞稍多」的社群平台，而是一台蒐集引擎：位置、通訊錄、截圖、裝置清單、臉部特徵，甚至未啟動也會悄悄回傳資料。十五項測試全部不合格，這不是一顆紅燈故障，而是一整條路的交通號誌同時壞死。政府要求改善、要求回覆、要求提出風險修補方案，卻換來平台的沈默。當一家企業對執法機關「已讀不回」，它已經選擇與台灣的法治秩序脫離。

在這段時間，小紅書在台灣發生的詐騙案，從假網拍延伸到假投資，從解除分期到假交友。去年整年九百多件，今年迄今已逼近八百件。管理寬鬆、跨境帳號的匿名與無法追查，使小紅書成為詐團偏愛的舞台。並非因為內容「太真實」而遭殃，而是因為平台把「審核責任」轉交給運氣。

其他大型平台，Meta、Google、LINE或TikTok，至少在台灣有可聯繫的法律代表，也願在接獲要求後下架可疑帳號、提供必要資料。它們不完美，但願向台灣法規表態。小紅書則把這座島嶼視為「不須維護的市場」：用戶被用來賣廣告、導流、蒐集資料，卻對政府的詢問與查證不予回覆。

因此，這一次的封鎖既非國族對立，也非技術審查的擴權，而是一個根本性的問題：在台灣做生意，難道可以不守台灣的法律？

批評者質疑政府為何「只」封小紅書，而非一併處理其他有資安風險的中國平台。這指控忽略一項前提，執法的力度須建立在「程度」與「危害」上。小紅書近兩年的詐騙案量是最具規模的，何況平台拒絕溝通、未設立法定代理人、未提出改善方案。其他平台至少把門打開一條縫，小紅書卻直接關門，甚至上鎖。

當一家公司把台灣法規視為空氣，人民的風險就成為台灣政府的首要考量，而封鎖就是政府立即防患的手段。封鎖不是目的，而是讓平台明白：台灣不是任由個資汲取的野地。

民主社會的自由，不等於放任平台把使用者當成可隨意開採的資源，一個平台是否值得信任，不是看它的貼文風格，而是看它面對國家追問時，是否願意回應，而小紅書選擇了沈默，剩下的，只能由政府替人民說「不」。

（作者是詩人，自由工作者）

