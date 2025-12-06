自由廣場》小紅書禁一年不夠 多國已頒校園手機禁令

◎ 楊智強

內政部發布小紅書禁令，提供數據令人怵目驚心，自去年以來涉詐騙案逾一千七百件、造成台灣人民財損近兩億五千萬元，且對台灣政府發出的公文要求，諸如下架詐騙廣告、提供調查資料，小紅書多拒回應。此外，國家安全局檢測十五項資安指標，竟全數不合格。顯見小紅書並非單純手機應用程式，而是無法究責的詐騙溫床暨資訊掠奪工具。

詐騙之外，更深切的威脅是對兒少的傷害。小紅書平台透過蒐集敏感資訊、生物特徵擷取等方式，系統性地蒐集台灣包含兒少使用者個人資料，且會自動回傳中國，被納入商業數據庫或用於精準投放廣告。再者，小紅書在台灣未設法律代表人，警政機關無法依法向它調取犯罪證據。如此侵犯兒少隱私、威脅兒少權益的平台，教家長、老師如何放心？豈能存在於民主國家？

台灣為何必須禁小紅書？因為民主國家的政府必須採取具體行動，才能保護國民免受詐騙，才能捍衛兒少個資不遭竊取。

再參考他國，新加坡教育部近日宣布，自明年起，中學校園全面禁用手機，連下課與午休都不例外。表面看新加坡政府是「管制科技」，深層看其實是保護學生身心健康與學習權，新加坡教育部明確指出，要「打造以學習為核心、提升課堂參與度的校園環境，並培養更健康的螢幕使用習慣與更佳的身心健康。」

不只新加坡，澳洲正推行全球最前衛的法案，禁止未滿十六歲兒少使用社群媒體。再看南韓，國會在八月通過全國性禁令，自明年三月起，教室內禁止使用智慧型手機。這已是全球浪潮，而其背後是一幕幕令人錐心刺骨的日常，南韓議員趙正勛在國會沉痛陳述：「我們的孩子每天早上眼睛紅腫，因為他們熬夜刷Instagram直到凌晨。」

話說回台灣，內政部的小紅書禁令只有一年期限。其實，政府應以此為發起點，建立永久性的數位主權防線。實質上，台灣政府是同步與新加坡政府宣示相似價值，因民主國家有權也有責，用法律與政策保護人民尤其是兒少，避免科技怪獸的侵蝕。

台灣應見賢思齊，以荷蘭來說，實施校園手機禁令一年後發布研究成果，明顯帶來正向效果，七十五%學生的專注力顯著提升，五十九%學生的社交互動改善，霸凌事件同步減少。這些都不是統計學紙上談兵的冷冰冰數字，而是校園裡真實發生的正向改變。

​ 民主豈能是無止境的縱容？它必須勇於承擔守護人民的重擔。落實校園手機禁令，並非故步自封，而是台灣社會齊心面對，以大人的手幫助心智未成熟的學童，從演算法的宰制泥沼中獲得解放，這是國家的義務，也是人民的期待，家長老師的心聲。唯有透過制度性保護，讓孩子重拾專注與思考的空間，這才是成熟民主國家對下一代最負責任的許諾。

（作者是嘉義縣教師職業工會副理事長）

