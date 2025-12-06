自由電子報
自由廣場》禁小紅書是捍衛資訊主權的民主自信

2025/12/06 05:30

◎ 馨娜

特定媒體社論批評內政部禁小紅書，是「沒有信心」、「不敢讓人民看到真相」，這種說法忽略最基本前提：問題不是內容，是風險來源。

小紅書不是一般商業平台，它是中國《網安法》全面監控下的「國家宣傳與情緒工程」，一個高度「選擇性呈現」的平台。所有內容必須經過：中國政府審查、關鍵字封鎖、演算法導向「正能量」、刪除政治敏感內容。你所看到的大陸生活，全是那個國家要讓你看到的樣子：設計好的繁榮、偶像化的日常、刻意塑造的秩序。這是「內容農場＋民族主義」的結合體。

真正的風險：資訊壟斷造成的認知偏差

真正的問題不在於中國是否進步，而在於人民看不到完整的面貌，只看到官方允准的那一面。台灣年輕人的中國印象若遭小紅書的片面詮釋所壟斷，就會產生「資訊對稱錯覺」：以為自己看到全貌，其實被導往特定情緒與價值走。這種單向資訊流將逐步侵蝕獨立判斷能力。這哪是民主社會所能接受的資訊環境？

「愈禁愈想看」？混淆本質差異

社論拿禁小紅書比擬戒嚴時代的禁書，這是混淆本質差異：當年的禁書是禁止人民接觸「更多自由思想」；今日禁小紅書是阻擋「外國政府操縱輿論的宣傳工具」。這不是封鎖民主，而是防止威權滲透。歐盟、印度、加拿大對外國政府掌控的數位平台都有明確管制，台灣能不見賢思齊？民主不是毫無防備，而是有邊界的自由。

禁小紅書，正是捍衛資訊主權

「難道人民看到大陸生活就會動搖對民主的信心？」這根本不是問題所在。真正的威脅是：當演算法決定你看什麼、怎麼看，你已經失去選擇的自由。

台灣從未禁止人民認識大陸：微博、YouTube、各類媒體管道依然暢通。政府禁止的，是一個受北京直接控制、可操縱台灣民意、伸入年輕世代認知的數位武器。

批評者口中的「自信」，不該是對威權工具的天真放任。真正的自信，是明確劃出界線：我們歡迎多元資訊，但拒絕被單一政權的演算法定義現實。

禁小紅書正是出於民主台灣的「自信」，非因害怕真相，而是拒絕讓謊言偽裝成真相，欺瞞我們的社會。這不是限縮自由，而是守護自由的最後防線。民主若不敢捍衛自己的資訊主權，那才是真正的沒自信。

（作者是國外業務）

