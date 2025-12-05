社論》阻擋國防特別預算的引戰訊號

藍白兩黨週二於立法院程序委員會聯手阻擋相關進程，把行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」暫緩列案。。（資料照）

賴清德總統宣布推出八年一．二五兆元國防特別預算，藍白兩黨週二於立法院程序委員會聯手阻擋相關進程，把行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」暫緩列案。在野理由是賴總統不願到立院報告並且「即問即答」，但這明顯是違憲要求。藍白去年為此強推國會擴權修法，已被憲法法庭宣告違憲。賴清德一向表明願赴立法院說明重大政策，而在野並不能悖離憲政權力分立原則，還拿著國防預算、國家安全當成政治議價肉票，強行要總統接受立委詢答。在野擴權伺機捲土重來，這不僅缺少對國家的基本忠誠，反而多了對敵人的附和，絕非「忠誠反對黨」應有作為，更對國際社會傳遞不利於台海和平穩定的負面訊號。

賴總統提出逾兆元國防特別預算，民主友盟表達歡迎與肯定。中共頻頻軍事擴張，嚴重挑釁區域安定，日、韓、紐、澳、菲等周邊國家提高軍費因應。南韓國會二日表決通過明年度總預算案，大幅增加國防支出。南韓總統李在明上月表明，明年的國防預算將比今年大增八．二％，達六十六．三兆韓元（約新台幣一．四二兆元）。當民主鄰國在朝野共同支持下強化防衛時，我國在野黨卻反其道而行。不僅阻擋國防預算，今年都要結束了，明年度中央政府總預算也遲未付委審查，涉及中央財政資源分配的行政院版財劃法修正草案同遭藍白擋下暫緩列案。藍白政客嘴稱支持國防，實際卻挖空政府財政，延宕甚至癱瘓重大施政。對比民主友盟，台灣在野黨表現，令友盟不可思議。

美國川普政府上台後，高度重視民主盟邦的自我防衛決心。賴政府展現積極打造堅實國防的決心，川普總統第一任期的國防部印太事務助理部長薛瑞福，與拜登政府時期的國防部印太助理部長瑞特納月初投書美媒說，華府常見的說法是台灣沒有認真看待自身防衛，支出太少、行動太慢且過度依賴他人，這種觀點甚至被用來合理化美國縮減對台安全支持，但此「既定印象」正逐漸過時。結果，美國友台人士才剛為我們講話，藍白即在國會聯手自毀國安長城。美國戰爭部（國防部）次長柯伯吉在三月就任前曾質疑台灣在野黨過去在立院刪減軍費，他並引述前國防部長馬提斯說過：「我們不可能比你自己更在乎你的防衛」。然而，我們在野陣營，炒作「疑美論」還不夠，現更把國防預算擋在國會之外，不讓開展審查，造成友盟國家對台產生懷疑，形同製造「疑台論」。

扁政府時期曾提出六一〇八億元重大軍購特別預算，當時國會同樣朝小野大，在國民黨主導下，也利用立法院程序委員會多次阻擋，導致原要採購八艘柴電潛艦案流產。這樣荒謬的景況，在國會歷史重演。更令人警惕的是，在野黨反對預算的理由與中共的官方敘事高度重合。中國國台辦聲稱，民進黨將改善民生經濟的錢浪費在購買武器，「倚美謀獨」必將自取滅亡。同一天，國民黨主席鄭麗文亦批評預算將產生排擠作用，指控「賴總統，您在玩火」，使台海變成火藥庫。國共雙方在「排擠民生」與「為台獨引戰」的定調上，形成了驚人的共聲。至於立法院民眾黨團原本稱會嚴審國防特別預算，但僅兩天後，藍白便步調齊一，加碼要求總統必須「即問即答」，聯手在週二程序委員會封殺列案。在野陣營快速且一致的回應，背後似有「中央廚房」下指導棋，哨聲整隊，動作趨向一致。

不僅在立院聯手，週日還出現了一場突兀的「秋鬥」遊行。若干民眾打著「工農聯合救台灣」旗號，過程卻充斥著「反戰、反對美軍購」立場。鄭麗文繼上月參加祭拜共諜吳石的活動後，再度在具左統色彩的場合出現。遊行隊伍並鼓吹「帶來戰爭的從來就不是中國，而是美國」。這種倒果為因的謬論，幾乎是中共宣傳的翻版。此外，在野黨操作中配議題，修法明訂不必放棄中國國籍就可參選與擔任公職、縮短入籍年限，並擬推動境外不在籍投票。這些從社會內部製造對立、乃至破壞與友盟關係的舉措，完全迎合了北京將台灣「一中化」、把台海「內海化」的圖謀。中國正加大力道滲透、豢養更多附和者與代理人，還有人公開倡議武統。一旦這些勢力形成氣候，在政治場域拉幫結派，將更方便中共以「保護」這群「中國人」為藉口，入侵台灣。因此，揭開這些高唱反戰的嘴臉，正是在為對岸的引戰行動創造條件。

