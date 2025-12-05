自由電子報
評論 > 投書

自由廣場》英國掀「末日準備潮」的借鏡

2025/12/05 05:30

◎ 陳擷安

近期，越來越多的英國人著手囤糧、備水、學求生技能，甚至購買十字弓當防衛工具。這股被稱為「末日準備潮」（Prepping）的趨勢，出現在一般普通家庭、上班族與鄉村居民之間，他們並非出於好玩，而是對未來的不安感正在增加。通膨讓生活更吃力、能源價格不穩、國際局勢緊張、極端天氣增多，種種因素讓英國民眾擔心，當危機來臨，社會能否確保運作？

這股現象與現代國家最核心的「社會契約」有關，公民繳稅盡義務，政府提供安全與基本生活服務；但英國近年讓民眾覺得這份契約開始失衡，醫療系統塞車、警力不足、能源政策反覆，覺得國家能力在下降，於是囤糧、買裝備、學野外求生，既為預防災難，也在填補對未來的不信任。還有些人擔心AI監控會遭濫用，科技讓這個世界更不透明、更難預測，寧可回到更簡單、較能掌控的生活方式。

但若人人都搶著囤貨，市場就會發生短缺；一旦把鄰居當成潛在威脅，社會互信就會崩解。真正能提升社會韌性的，是個人、社區與政府保持合作，共享資訊、建立避難制度、確保資源供應不致斷鏈。政府面對末日準備潮，要針對民眾的疑慮對症下藥。

台灣在提升社會韌性方面累積了相當多正向的基礎，從地震預警系統的進步、國家級警報、電網強韌計畫的長期投入，到社區防災制度的建立，都展現政府面對環境與安全挑戰時的前瞻思維。近年推出的《全民防衛動員準備手冊》（俗稱「小橘書」）同樣屬於重要一環，用更直接具體方式，指引民眾如何因應危機、有哪些基本資源可運用、有哪些流程可依循，從而降低不安、提升透明度。政府做的這些事若能被完整、清楚傳播出去，就能降低不安。只要持續加強風險溝通、跨部會一致性、危機流程公開等面向，台灣大有機會把既有基礎轉化為社會信任，讓韌性治理成為全民真實感受到安心的力量。

英國的末日準備潮提醒我們：政府若能強化資訊透明、建立明確的危機應對措施、提升基礎設施韌性，就能把消極的自保心態轉化為積極的社區互助。

（作者是科技集團法務）

