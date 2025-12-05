自由廣場》台灣正走出自己的全社會防衛韌性

◎ 郭索

在近年愈發逼近的灰色地帶威脅下，台灣社會其實正悄悄出現一種新的防衛文化。這次從台東起飛的一架小型民航機，讓我們看到，過去被認為「不可能」、「太危險」、「那是軍方的事」的任務，如今竟能由一家默默無名的小航空公司扛起。安捷航空的「蒼鷹計畫」引發關注，是因為它象徵著跨越軍方與民間藩籬的全新實踐。這種精神，就像衝進花蓮災區的「鏟子超人」父子一樣，非由誰授權、也不是誰的命令，而是出於「國家是我們的家」的樸素信念。正是出於這樣的民間自發力量，台灣走出一條專屬自己的「全社會防衛韌性」。

安捷航空把美製合成孔徑雷達掛在民用客機的機腹下，在八千呎高空追蹤共艦，提供軍方、海巡第一線的喘息空間，其形式是飛航科技，精神卻與災區鏟泥的義工、幫失聯者蒐集資料的志願者、為前線補給物資的民間團體如出一轍。這些力量並不是取代國軍，而是補位，是在系統壓力逼近時的緩衝區。從軍方與鏟子超人之間的默契分工、地方政府與NGO的跨部會協調，到民航業者加入監偵任務，種種跡象都透露出同一個訊號：台灣早已從「軍方保衛國家」的舊思維，進入「全民共同守護家園」的時代。

當然，公私協力的制度化道路不可能沒有阻力。從民航法規到作戰風險，從跨部會通報機制到民間資訊如何整合、如何避免被共軍利用，這些問題都必須正視、摸索，從而建構出一套屬於民主社會的韌性架構。美國與歐盟早已建立民間監偵與軍方協同的成熟模式，而台灣在地緣政治環境更複雜、敵情更逼近的情況下，更須推動這般跨域合作。危機越近，民間力量越不能被排除在外。正如安捷董事長所說：「如果現在不跳進來，以後可能連這個機會都沒有。」台灣的挑戰並非是否會被威脅，而是能否把威脅轉化成全民合作的契機。

如今，民間航空、海巡體系、漁會、地方救災團體、戰略物資調度者、災後義工等力量逐漸形成網絡，串接一條橫跨土地、海洋與空中的民間韌性脈絡。這不只是技術進步，更是一種民主社會的成熟象徵。中共慣用威權統治的「全民服從」定義國家力量，但台灣的力量超越這個藩籬，恰恰是來自不必被強迫就挺身而出的每一個人。鏟子超人與小民航機，看似完全不相干，卻都在共同回答同一個問題：當威脅降臨，台灣願不願意一起站起來？答案顯然已在島嶼的各個角落浮現。

在中共壓力與挑釁日益升高的今天，全社會防衛韌性不只是一個政策術語，而是一個正在發生的現實。只要軍方不把民間排除在外、民間不把國防視為他人的責任、政府能上下整合跨部會通報與資源連結，台灣將能建立一條敵人切不斷的生命線。一個由民間與軍方共同編織的防衛網，遠比任何軍艦、飛彈或大內宣更能讓台灣真正安全。（作者是自由評論者）

