自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》不致胖的台灣 不能只靠「瘦瘦針」

2025/12/05 05:30

◎ 翁瑞宏

世界衛生組織（WHO） 近日發布全球成人肥胖管理指引，將肥胖定調為「需要終身照護的慢性疾病」，並將GLP-1受體促效劑納入治療選項。在台灣，衛福部已核准以利拉魯肽 （Liraglutide）為主的藥品 （俗稱瘦瘦針）作為減重輔助療法，其他GLP-1藥物多仍為適應症外使用。但世衛組織的指引強烈提醒，肥胖防治絕不能僅依賴藥物，必須建立完整且可持續的公衛生態系統。

肥胖是糖尿病、高血壓及心血管疾病的重要源頭，其健康影響深遠且長期。台灣應順應趨勢，將肥胖納入慢性病管理與全民健康預防服務架構，提供早期診斷、長期追蹤、行為治療與跨專業團隊照護。尤其在全球藥物供應有限、藥價高昂的現況下，政府應研議「分階段、風險導向」的藥物使用策略，將有限的藥物資源優先用於真正需要的高風險群體。例如，罹有肥胖合併糖尿病、心血管疾病或慢性腎臟病者，及嚴重肥胖且其他治療方法無效者，應列優先照顧對象。如此可避免藥物資源被濫用，更確保高風險族群能安全有效地接受治療，實現資源分配的公平性。

藥物雖能控制體重，卻無法改變造成「致胖環境」的根本因素。政府須啟動跨部會協作，從源頭減少致胖因子。包括推動食品標示透明化、強制要求加工食品減鹽減糖，建構鼓勵步行的運動友善城市，並對高糖飲料的過度行銷予以限制，鼓勵企業積極打造健康職場環境。如此結合藥物治療與環境根本改善，才能降低新發肥胖人口。

同時，建立跨專業照護模式。肥胖成因涉及基因、代謝、心理、飲食、生活型態與環境等複雜因素，單一專業已無法全面應對。醫師、護理師、藥師、營養師、心理師與公衛師應建立協作機制，將臨床治療延伸至社區與日常生活。在這場戰役，公衛師可扮演核心角色，負責群體健康風險評估、行為改變策略設計、社區體重管理計畫，以及長期的追蹤與健康教育。透過跨專業團隊的共同努力和長期監測，結合政策面改善環境，構建完整且可持續的肥胖防治生態系。

對民眾而言，肥胖絕非單純的意志力，而是複雜因素交互作用的結果。「瘦瘦針」雖可作為輔助療法，但絕非萬靈丹，仍須搭配健康飲食、規律運動、心理支持，及定期醫療追蹤。自行購買或使用來源不明的藥物，不僅可能導致嚴重副作用，更可能因缺乏專業指導而徒勞無功。民眾應積極尋求專業團隊協助，而非單打獨鬥。

世衛組織指引的核心精神在於整合，台灣擁有完善的健保制度、成熟的社區醫療網絡，及專業的公衛組織力量，具備建構完整防治策略的條件。若政府能及早建立國家級肥胖防治戰略，整合臨床治療、社區預防與健康環境政策，並追蹤與評估長期效益，台灣將有機會成為全球防治肥胖的典範。

要落實肥胖防治策略，須從源頭改善環境，提供跨專業整合照護，確保藥物使用安全，並讓民眾理解肥胖是可治療的慢性病。如此，才能有效降低疾病負擔，促進社會公平與健康永續，這也是全體社會共同承擔的使命。

（作者是台北市公衛師公會理事長，中山醫學大學公共衛生學系教授）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書