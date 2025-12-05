自由廣場》不致胖的台灣 不能只靠「瘦瘦針」

◎ 翁瑞宏

世界衛生組織（WHO） 近日發布全球成人肥胖管理指引，將肥胖定調為「需要終身照護的慢性疾病」，並將GLP-1受體促效劑納入治療選項。在台灣，衛福部已核准以利拉魯肽 （Liraglutide）為主的藥品 （俗稱瘦瘦針）作為減重輔助療法，其他GLP-1藥物多仍為適應症外使用。但世衛組織的指引強烈提醒，肥胖防治絕不能僅依賴藥物，必須建立完整且可持續的公衛生態系統。

肥胖是糖尿病、高血壓及心血管疾病的重要源頭，其健康影響深遠且長期。台灣應順應趨勢，將肥胖納入慢性病管理與全民健康預防服務架構，提供早期診斷、長期追蹤、行為治療與跨專業團隊照護。尤其在全球藥物供應有限、藥價高昂的現況下，政府應研議「分階段、風險導向」的藥物使用策略，將有限的藥物資源優先用於真正需要的高風險群體。例如，罹有肥胖合併糖尿病、心血管疾病或慢性腎臟病者，及嚴重肥胖且其他治療方法無效者，應列優先照顧對象。如此可避免藥物資源被濫用，更確保高風險族群能安全有效地接受治療，實現資源分配的公平性。

藥物雖能控制體重，卻無法改變造成「致胖環境」的根本因素。政府須啟動跨部會協作，從源頭減少致胖因子。包括推動食品標示透明化、強制要求加工食品減鹽減糖，建構鼓勵步行的運動友善城市，並對高糖飲料的過度行銷予以限制，鼓勵企業積極打造健康職場環境。如此結合藥物治療與環境根本改善，才能降低新發肥胖人口。

同時，建立跨專業照護模式。肥胖成因涉及基因、代謝、心理、飲食、生活型態與環境等複雜因素，單一專業已無法全面應對。醫師、護理師、藥師、營養師、心理師與公衛師應建立協作機制，將臨床治療延伸至社區與日常生活。在這場戰役，公衛師可扮演核心角色，負責群體健康風險評估、行為改變策略設計、社區體重管理計畫，以及長期的追蹤與健康教育。透過跨專業團隊的共同努力和長期監測，結合政策面改善環境，構建完整且可持續的肥胖防治生態系。

對民眾而言，肥胖絕非單純的意志力，而是複雜因素交互作用的結果。「瘦瘦針」雖可作為輔助療法，但絕非萬靈丹，仍須搭配健康飲食、規律運動、心理支持，及定期醫療追蹤。自行購買或使用來源不明的藥物，不僅可能導致嚴重副作用，更可能因缺乏專業指導而徒勞無功。民眾應積極尋求專業團隊協助，而非單打獨鬥。

世衛組織指引的核心精神在於整合，台灣擁有完善的健保制度、成熟的社區醫療網絡，及專業的公衛組織力量，具備建構完整防治策略的條件。若政府能及早建立國家級肥胖防治戰略，整合臨床治療、社區預防與健康環境政策，並追蹤與評估長期效益，台灣將有機會成為全球防治肥胖的典範。

要落實肥胖防治策略，須從源頭改善環境，提供跨專業整合照護，確保藥物使用安全，並讓民眾理解肥胖是可治療的慢性病。如此，才能有效降低疾病負擔，促進社會公平與健康永續，這也是全體社會共同承擔的使命。

（作者是台北市公衛師公會理事長，中山醫學大學公共衛生學系教授）

