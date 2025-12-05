自由廣場》賴清德站上國際第一線／台灣大戰略的成形與民主最後防線

◎ 王宏仁

近日，賴清德總統以罕見的國家元首身分，連續兩次在國際舞台提出台灣的大戰略。他在《華盛頓郵報》投書，向全球揭示台灣未來安全戰略的四大方向，再以特邀貴賓身分登上《紐約時報》年度論壇，闡述如何加速台美經貿合作、以台灣的半導體和AI實力協助美國再工業化，以及台灣如何面對中國擴張並穩住台海的防線。他直言中國軍力早已突破第一島鏈，威脅範圍籠罩整個太平洋。賴總統不只是主動奪回國際論述權，更讓國際清楚看見台灣的戰略目標。

賴清德總統此刻展現出的決斷領導力，與區域內其他國家元首形成鮮明對比。例如，南韓總統李在明在中日緊張局勢中，選擇的是最典型也最安全的「避險策略」，不選邊、不得罪，盡量讓南韓置於風險之外。日本首相高市早苗在面對中國的威嚇與制裁時，則堅定站在日本自身的國家利益上，專注於守住本國的安全判斷。

而賴總統承受的局勢更複雜，他同時面對美國推動台灣軍備現代化、產業升級的「良性壓力」，還有中國以經濟、軍事與資訊戰方式施加的「惡性壓力」。賴總統並未做出傳統的選擇，而是試圖反向「改造」這兩種壓力來源：將美國的要求轉化為台灣產業再造與科技合作的推進力，同時讓中國的威脅成為強化台灣的防衛決心、深化與國際連結的契機。甚至，賴總統還主張，若中國經濟困難，台灣也願意協助。這是更高層次的戰略操作，遠超過一般中型國家領導人所能展現的政治責任。

再好的大戰略，終究需要民主制度當後盾。台灣是民主國家，若國會被少數激進勢力挾持、若有人選擇配合中國以阻撓國家預算與國防改革，那賴總統提出的願景最好也會付諸流水。國際社會會疑惑台灣是否具備執行能力，質疑我們是否具有守護和平的決心。賴總統已站經上第一線，也把台灣提升至更高的國際高度。下一步，輪到國會決定，是否願意讓這場關乎國家存續的大戰略得以實現，還是，寧可讓台灣被中國牽著鼻子走，淪為全球民主體制中最薄弱的環節？（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

