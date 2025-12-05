自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》賴清德站上國際第一線／台灣大戰略的成形與民主最後防線

2025/12/05 05:30

◎ 王宏仁

近日，賴清德總統以罕見的國家元首身分，連續兩次在國際舞台提出台灣的大戰略。他在《華盛頓郵報》投書，向全球揭示台灣未來安全戰略的四大方向，再以特邀貴賓身分登上《紐約時報》年度論壇，闡述如何加速台美經貿合作、以台灣的半導體和AI實力協助美國再工業化，以及台灣如何面對中國擴張並穩住台海的防線。他直言中國軍力早已突破第一島鏈，威脅範圍籠罩整個太平洋。賴總統不只是主動奪回國際論述權，更讓國際清楚看見台灣的戰略目標。

賴清德總統此刻展現出的決斷領導力，與區域內其他國家元首形成鮮明對比。例如，南韓總統李在明在中日緊張局勢中，選擇的是最典型也最安全的「避險策略」，不選邊、不得罪，盡量讓南韓置於風險之外。日本首相高市早苗在面對中國的威嚇與制裁時，則堅定站在日本自身的國家利益上，專注於守住本國的安全判斷。

而賴總統承受的局勢更複雜，他同時面對美國推動台灣軍備現代化、產業升級的「良性壓力」，還有中國以經濟、軍事與資訊戰方式施加的「惡性壓力」。賴總統並未做出傳統的選擇，而是試圖反向「改造」這兩種壓力來源：將美國的要求轉化為台灣產業再造與科技合作的推進力，同時讓中國的威脅成為強化台灣的防衛決心、深化與國際連結的契機。甚至，賴總統還主張，若中國經濟困難，台灣也願意協助。這是更高層次的戰略操作，遠超過一般中型國家領導人所能展現的政治責任。

再好的大戰略，終究需要民主制度當後盾。台灣是民主國家，若國會被少數激進勢力挾持、若有人選擇配合中國以阻撓國家預算與國防改革，那賴總統提出的願景最好也會付諸流水。國際社會會疑惑台灣是否具備執行能力，質疑我們是否具有守護和平的決心。賴總統已站經上第一線，也把台灣提升至更高的國際高度。下一步，輪到國會決定，是否願意讓這場關乎國家存續的大戰略得以實現，還是，寧可讓台灣被中國牽著鼻子走，淪為全球民主體制中最薄弱的環節？（作者是成大政治系教授、國策研究院執行長）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書