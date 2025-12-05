自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》從川普談「覺醒AI」看AI政治化

2025/12/05 05:30

◎ 廖明輝

隨著生成式AI日漸普及，「AI是否具政治偏見」引發討論。美國總統川普日前發文，抨擊人工智慧正受到「覺醒文化」滲透，形成他所稱的「覺醒AI」（Woke AI），他認為若無全國統一聯邦標準，美國恐將在全球AI競賽被中國趕上。

川普的憂慮並非空穴來風，當人工智慧逐漸成為理解政治的關鍵介面，美國近期一項涵蓋OpenAI、Anthropic、xAI等主要模型研究發現，當今主流AI模型，在處理死刑、種族、性別平權、環境等議題時，呈現明顯「左翼傾向」，突顯AI政治化所帶來的複雜與爭議。

對川普而言，「覺醒AI」是帶有左派意識形態傾向的演算法產物，它可能在回答政治問題時展現出對進步價值的偏好，並在潛移默化中影響使用者的政治認知。但問題的本質不在於AI偏左或偏右，而是誰有權決定AI的政治傾向？當AI成為我們理解世界的中介，它是否應該回應用戶的價值觀、社會主流共識，還是退回到難以界定的「中立」？從媒體歷史來看，中立性從來就不是「自然」狀態，而是資訊制度建構下的共識產物。從十九世紀的黨派報紙，到二十世紀的專業新聞中立主義，再到今日碎片化的社群平台，媒體環境始終在意識形態角力中演化。

台灣社會長期存在意識形態對立，加上選舉頻繁、資訊戰激烈，人工智慧勢將成為新的政治代理人。在未來的選舉，可能會有台灣民眾直接詢問AI「二〇二八總統大選該投給誰？」這類問題。儘管AI拒絕直接建議候選人，但它會提供一套「怎麼選」的推理框架，潛移默化地影響使用者的政治判斷。表面上看，這是AI在扮演公民教育角色的正面展現，實則蘊藏風險。

首先，這套推理框架是否公平？是否反映多元價值而非某種單一意識形態？例如在兩岸關係、能源政策、經濟戰略等關鍵議題，AI是否能夠提供不同立場的完整論述？還是只強化某種價值偏好，投選民所好而使其陷入同溫層取暖之中？其次，台灣尚未建立對AI政治影響力的監督制度。若AI成為候選人或政黨訊息管道、甚至廣告代言者，是否有相對應法律來規範內容與透明度？又或者，如何避免出現政黨私下訓練模型，推出「客製化AI」推銷特定意識形態？

川普對「覺醒AI」的批評或許情緒化，但他的警示並非全無根據。美國與台灣作為民主政體，在AI政治化浪潮面臨相似挑戰。當AI成為選民最信任的資訊來源之一，它的偏誤與透明度，將直接影響民主的品質。AI不只改變知識傳播方式，更重塑我們對真相、公平與參與的理解。在當前科技與政治交織的時代，我們該問的不是AI是否偏左或偏右，而是我們是否有能力打造讓AI在多元價值中能負責任地行動、在民主機制下被有效監督的制度。這不只是AI的試煉，更是民主的考驗。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書