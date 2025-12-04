社論》用選票自我毀滅的悲劇正在排演？

「促統女力」鄭麗文宛如替北京答腔，將國際關切台海和平穩定扭曲為「兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心」。（資料照）

白宮二日宣布，川普已經簽署，「台灣保證實施法案」正式生效。此一法案核心精神在於，打破一九七九年以來，美、台官員互動的種種「紅線」，為美國向民主國家示範挺台升級又一大動作。另一方面，「路透」專欄作家艾普斯日前撰文分析：美國官員一再示警，中國二〇二七將完成武統台灣的準備，但隨著北京寄望二〇二八台、美大選產生有利於「和平統一」的條件，台灣面臨的武統威脅或將減緩。而「新時代」的中共打手，「打著民主反台灣」，行政院所提之一‧二五兆元軍購特別條例草案，遭藍白立委聯手封殺。可見，艾普斯所言，確屬台灣隱憂。

對於加強自衛能力，「促統女力」鄭麗文宛如替北京答腔，將國際關切台海和平穩定扭曲為「兩岸要和平，台灣才安全；台海安全，國際才能放心」，一副「台灣不要惹事就沒事」。立法院外，「紅統」倍受鄭麗文追思致敬「共諜烈士」，吶喊「兩岸和平對話，反對購買美國軍火」。也有「前綠」奢談：「戰爭早就該被淘汰了，為什麼還要拿納稅錢去買武器？」藍白的主戰場在立法院，中配參政權不受「國籍法」限制，「不在籍投票」專法，還有縮短中配入籍時間，木馬屠城公然上映。藍白言行跟以前不一樣，反映了北京想的也跟以前不一樣。

二〇二一年，習近平給朱立倫的賀電，「為國家謀統一」，語氣還是「謀」的階段。二〇二五年，習近平給鄭麗文的賀電，「推進國家統一」，口吻已升級至「推進」階段，也就是下達「促統」命令。差別在於，中共對台統戰、滲透、支配已經取得相當的成效，二〇二四的大選結果（少數總統、藍白過半），令「親中促統」勢力浮上檯面。鄭麗文作為「新時代工具人」所呼召的，乃是「紅統」裡應外合的公開化，她追思致敬「共諜烈士」，意在為「紅統」去污名，協力北京把「中華民國老藍男」（趙少康、郝龍斌）掃到一邊去，「一中各表」向「一中同表」、「終極統一」挺進。

路透這篇專欄，的確值得被討論。中共之二〇二七年計劃，如今不是「無心於此」而是「力不從心」了。一來正如四中全會清洗九上將，其中不乏解放軍攻台主力，如今那些將領被一鍋端，相關部屬難免遭到連累，所謂攻台準備想當然爾會受到耽誤。二來中國經濟江河日下，國內社會矛盾激化，面對火藥味瀰漫，中共政權維穩優先成了硬道理。三來，儘管第三艘航母福建艦入列，但經濟下滑、財政困窘必然影響軍費，沒有經濟這個發動機，中國的戰爭機器動得起來嗎？所以說，習近平未必拋棄二〇二七，而是主觀意願受到客觀現實制約。此所以，武統喊歸喊，輔以更廉價的和統，才是北京面對現實之道。

二〇一六年以來，北京對本土政權拒絕往來，志在推進統派政黨搬師回朝。十一月，高市早苗「台灣有事」論述，來自北京的極限施壓，不僅沒有令她收回發言，不僅沒有嚇到日本人民，反而激發了他們的同仇敵愾，因為這次中國無止盡撒野，真的是野蠻秀下限。不過，北京似乎也無所謂，一來，對日本「寧硬勿軟」本來就是硬道理，尖閣諸島、沖繩獨立，又成為消費品。二來，管你日本「台灣有事」，管你美國「台灣地位未定論」，管你西方政府檢討「一中政策」，北京手裡有一張彩券，就待哪天中頭獎。什麼彩券？就是台灣經由民主選舉，產生「促統政權一黨專政」。一旦夢想成真，那麼，不論外國勢力如何「反統促獨」，兩岸「內政化」、「和平統一」指日可待！

民主的基礎是數人頭，立法院亦然。如今，面對藍白將立法院「香港立法局化」，現有的民主制衡工具似乎作用有限。藍白主宰立法院可以亂政而免責，行政部門必須嚴格依法行政否則違法，導致權力分立之不平衡。或許，也不宜只怪鄭麗文，而小看朱立倫、傅黃集團，後者早就把立法院變成民主太上皇了，以往朝野之溝通、協商、妥協都被他們摧毁殆盡。觀察朱去鄭來的立法院，藍白利用過半席次為所欲為，有一條約略的軌跡，前者（朱）的重點是「反獨」，令本土政權難以「謀獨」，後者（鄭）的任務轉向「促統」。

偏偏，台灣的民主修復功能難以發揮，覆議、大法官解釋、對閣揆不信任案、解散立法院等，形同虛設。北京支使藍白，利用民主埋葬民主、併吞台灣，一齣用選票自我毀滅的悲劇，正在排演。因此，除了國人應有危機意識，關切台灣「有事」、「地位」的友邦，也當看到這一點。

