新聞線上》莫讓逕付二讀變成血滴子

2025/12/04 05:30

本屆立法院「逕付二讀」成了藍白殘害台灣民主的血滴子，沒收少數黨立委發言，法案缺乏實質審查，破壞國會議事規矩。（資料照）本屆立法院「逕付二讀」成了藍白殘害台灣民主的血滴子，沒收少數黨立委發言，法案缺乏實質審查，破壞國會議事規矩。（資料照）

記者陳杉榮

「逕付二讀」是立法院審議法案的特別手段，必須慎重，但第十一屆立法院，「逕付二讀」竟成了藍白殘害台灣民主的血滴子。沒收少數黨立委發言，法案缺乏實質審查，破壞國會議事規矩，藍白一再傷害國家，卻樂此不疲。

國民黨辯解稱民進黨完全執政時期，也用逕付二讀對付在野黨。事實上，二〇二一年十二月，擔心中央政府總預算無法在會期前三讀，民進黨團自委員會抽出「逕付二讀」，當時在野立委痛批違法違憲。事實上，總預算案逕付二讀並不違憲，但明顯違背專業審查精神。而在法案審議上，民進黨團並未封殺在野黨立委發言。

「逕付二讀」不是不可以，必須充分討論，折衝協調，一年多來，憲訴法、財劃法等重大爭議法案都是逕付二讀，沒收討論，只要能輾壓民進黨，哪管國會尊嚴一斤多少錢。本週二又來了，攸關「離島自由貿易示範區」與「離島國際醫療特區」的離島建設條例修正草案逕付二讀，攸關鬆綁黨產幫救國團解套的黨產條例修正草案逕付二讀，等一個月後訴諸多數暴力表決。開門揖盜，為虎作倀，立法院怎麼會變成這個樣子！

一九九二年國會全面改選，第二屆到第十屆立法院，歷經劉松藩、王金平、蘇嘉全和游錫堃等四位院長，「委員會中心主義」受到重視，「專業委員」的含金量高，並受到信任和尊重。但第十一屆立法院，「委員會中心主義」被傅崐萁和黃國昌視同糞土。歷來國會議員、國會幕僚、國會助理和國會記者都知道，劉松藩等院長主持朝野協商都很用心，尤其是擔任十七年院長的王金平，主持院會儘量讓立委發言，主持協商則兼顧各方，求其周延，除非毫無轉圜妥協餘地，不會輕易動用表決。

現在的立法院長韓國瑜和他的幕僚群，主持協商徒具形式，但求敲鐘下課，哪管議事周延？既然民進黨政府不來協調，就任由藍白把國家拖垮。國民黨團並未過半，傅崐萁不學無術，本來作亂有限；但有民眾黨加盟，大亂台灣。八席的黃國昌有傅崐萁的五十四席當口袋玩具，陪他報仇帶頭衝撞民進黨，民進黨政府又無能因應，國會尊嚴之淪喪，不知伊於胡底！

