自由廣場》宏福苑大火警告 台灣遠離一國兩區

◎ 陳冠霖

香港死傷慘重的宏福苑大火，災後發生的一些細微事件，可以看出港府與北京當局處置災害的優先原則是政權維穩，香港民眾的權益則被置於後端。這對習慣民主自由的台灣人而言，是超級重大警惕，特別是居然有人提出包藏禍心的「一國兩區」論。

災後，香港學生試圖發起連署，提出四項要求，內容大致是「持續支援受災居民，成立獨立調查委員會，全面徹查潛利益輸送，全力追究監管疏忽，問責政府官員」。在台灣人來看，這根本是稀鬆平常的訴求，也是台灣民主的日常，但在香港卻不是，連署發起人隨即遭港警以「涉嫌煽動」罪名拘捕，而轉載連署的一位前議員也遭以「煽動仇恨」罪名逮捕。

針對社會重大事件表達訴求，在台灣受到保障，在香港卻成為罪行，會遭逮捕究辦，台灣人想要被中共統治，過這種生活嗎？想像一下，一旦中共統治台灣，或是台灣被「一國兩區」，屆時你在台灣針對重大災難或重大能源建設提出訴求，都會遭到逮捕，你能習慣嗎。

香港大火的疑點重重，港府還沒查出原因，卻先動手對付民眾，還安上「以災亂港」的罪名，扣上「製造分化對立」跟「煽動對特區政府仇恨」的帽子，連民間召開高樓維修政策的記者會，都遭取消，發起人更遭強行約談。台灣人想要被「一國兩制」，過這種連記者會都沒得開的日子嗎？照港府這種標準，「一國兩區」後台灣可能天天都有民眾遭逮捕下獄，還談什麼監督政府、維護公共權益？你有冤屈又有何用？你無處可訴呀。

台灣社會可貴之處，在於人民可以對國家大事、社會小事暢所欲言，透過集會結社，對政府提出嚴格檢驗。但在中國統治下的香港，已被證明人民絕無討論公共安全的權利，事實擺在眼前，你還敢接受致命的「一國兩區」？

（作者是研究專員）

