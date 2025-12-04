自由廣場》流行樂迷的天堂與地獄／獨裁政權瀆神 民主國度尊聖

◎ 張經偉

「朝聖」的歷史悠久。李時珍、喬叟…皆曾發現佛寺、教堂供奉的「聖器」其實大多是燒黑的獸骨。而武則天迎佛骨未滿一年，就遭「神龍政變」被推翻：是朝聖而未受保庇的鮮明例證。有此種種，為何朝聖人流依然不斷？

因「朝聖」其實是一長串產業鏈：群眾熱忱一點燃，所帶動的旅行運輸、餐飲住宿、周邊產品…，誰敢「諫迎佛骨」誰就是斷眾生財路。台灣每逢「三月痟媽祖」等民俗信仰盛事，廟會帶動多少攤商就可見一斑。

「追星」其實可謂是另類朝聖。粉絲大概也知「男神女神」其實就是凡人，但眾人一起期盼、一起仰望、一起詠唱、一起收藏的美好（以及美好背後的商機），誰能否定？就如大衛·休謨說的：「理性是，且只能是熱情的奴僕。」

是故，最近中共對台的統戰，可謂連連自踢鐵板。他們的統戰長期訴諸感性、熱情、非理性層面：用刺激的聲光效果（短影音）去內外宣…。然而，多位「男神女神」最近在中國頻遭褻瀆：濱崎步的演唱會成了唱空城計、大槻真希被粗暴切斷麥克風…，甚至中國男星于朦朧疑遭紅色恐怖虐殺，案情迄今仍朦朧！

反觀台灣，Twice、Black Pink、Super Junior…，相繼華麗登場、完美落幕、朝聖商機興隆。

如今的台海，簡直在為人類史撰寫出最鮮明的註解：民主國度尊聖、獨裁政權瀆神。宗教也好、追星也好，朝聖產業鏈應該朝向哪一邊發展，答案毫無疑問。

（作者是清大歷史碩士、中學歷史教師、民防活動參與者）

