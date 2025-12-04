自由廣場》淡水大停水的啟示 趕緊翻開你的小橘書

◎ 王鈺婷

上週五淡水因淡北道路施工廠商不慎挖斷自來水管，竟導致淡水區六．六萬戶大停水，部分居民甚至長達三日無水可用，至週二仍有部分社區須仰賴水車供給民生用水。

淡水作為新北市近年來人口淨移入的主要區域，其供水系統的設計竟如此脆弱：一條管線被挖斷，就足以癱瘓六．六萬戶居民的生活。這面「照妖鏡」提醒我們，生活在天災頻繁的當今世界，理應有更充沛的防災能量與應變意識，不只台灣，全球各大城市的基礎建設與風險規劃往往不堪一擊。職是之故，台灣推動建立「韌性社會」（Resilience）的概念，要求城市具備抵禦和快速恢復的能力顯得格外切中要害；而這場停水危機也讓我們反思，除了要求政府之外，每個人是否都應具備更多的應對緊急狀況的知識？

幾週前由國防部製發的「台灣全民安全指引」（簡稱小橘書），如今看來果真是必要人手一本的工具書，在「水」的部份，小橘書在第四頁就提醒人們「每人每日至少預備三公升飲用水」，同一頁還提醒幫你的心愛寵物準備牠專用的「食品和水」，在第廿二頁則告訴我們，當住家因故無法居住時，可至哪些處所在那裡「擁有穩定的膳食及用水」，而在最後一頁的個人「緊急避難包」也提示要準備「兩瓶各六百西西的飲水」。

這次停水事件中，即使很多淡水居民飽受這次大停水之苦，卻仍有少數社區在第一時間獲悉停水後，管委會就當機立斷，停止可暫緩的植栽澆灌，並緊急調度水車，使得整個社區安然挺過停水危機。相對地，更不乏有社區週六的一早就陷入無水可用的窘態。

遭逢危機時，資訊的串聯與資源的調派更顯重要，有里長在台水宣布開始供水後，火速清點里內各社區、巷弄復水情形，向地方民代反映需要的協助，顯示並不是沒有人能夠找出問題，可惜這些需求盤點未見地方政府善加統整，否則不啻為亡羊補牢之道。

以上是淡水居民對於本次大停水的一點觀察，凡是具備危機意識、緊急應變能力的社區鄰里，通常比其他相同處境的人們更能度過難關。

（作者是淡水居民）

