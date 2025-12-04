自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》淡水大停水的啟示 趕緊翻開你的小橘書

2025/12/04 05:30

◎ 王鈺婷

上週五淡水因淡北道路施工廠商不慎挖斷自來水管，竟導致淡水區六．六萬戶大停水，部分居民甚至長達三日無水可用，至週二仍有部分社區須仰賴水車供給民生用水。

淡水作為新北市近年來人口淨移入的主要區域，其供水系統的設計竟如此脆弱：一條管線被挖斷，就足以癱瘓六．六萬戶居民的生活。這面「照妖鏡」提醒我們，生活在天災頻繁的當今世界，理應有更充沛的防災能量與應變意識，不只台灣，全球各大城市的基礎建設與風險規劃往往不堪一擊。職是之故，台灣推動建立「韌性社會」（Resilience）的概念，要求城市具備抵禦和快速恢復的能力顯得格外切中要害；而這場停水危機也讓我們反思，除了要求政府之外，每個人是否都應具備更多的應對緊急狀況的知識？

幾週前由國防部製發的「台灣全民安全指引」（簡稱小橘書），如今看來果真是必要人手一本的工具書，在「水」的部份，小橘書在第四頁就提醒人們「每人每日至少預備三公升飲用水」，同一頁還提醒幫你的心愛寵物準備牠專用的「食品和水」，在第廿二頁則告訴我們，當住家因故無法居住時，可至哪些處所在那裡「擁有穩定的膳食及用水」，而在最後一頁的個人「緊急避難包」也提示要準備「兩瓶各六百西西的飲水」。

這次停水事件中，即使很多淡水居民飽受這次大停水之苦，卻仍有少數社區在第一時間獲悉停水後，管委會就當機立斷，停止可暫緩的植栽澆灌，並緊急調度水車，使得整個社區安然挺過停水危機。相對地，更不乏有社區週六的一早就陷入無水可用的窘態。

遭逢危機時，資訊的串聯與資源的調派更顯重要，有里長在台水宣布開始供水後，火速清點里內各社區、巷弄復水情形，向地方民代反映需要的協助，顯示並不是沒有人能夠找出問題，可惜這些需求盤點未見地方政府善加統整，否則不啻為亡羊補牢之道。

以上是淡水居民對於本次大停水的一點觀察，凡是具備危機意識、緊急應變能力的社區鄰里，通常比其他相同處境的人們更能度過難關。

（作者是淡水居民）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書