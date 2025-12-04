自由廣場》第25種兵推劇本：藍白立委廢掉台灣的武功

◎ 秦靖

日本前海上自衛隊幹部引述美國智庫CSIS的兵棋推演結果，在廿四種攻台劇本的嚴密演算中，解放軍慘敗廿二次。僅存的二次勝機，全然建立在「美國袖手旁觀、日本置身事外」這種極端孤立的假設之上。

這份看似能讓台灣人高枕無憂的報告，實則存在一個致命的盲點，千算萬算，唯獨漏算了全世界最荒謬的一項變數︰被攻擊的對象內部正在「自廢武功」。

兵推的基礎邏輯預設了「台灣具備持續作戰的堅強意志」，卻忽略了那群正忙著幫解放軍「省子彈」的在野黨立委。這場兵推若加入這項「第廿五種情境」，即「美日盟友急欲馳援，但台灣內部卻有人拼命扯後腿」，結局又將如何？

這項最荒謬劇碼正在上演！賴清德總統提出一．二五兆國防預算，展現保家衛國的決心，國民黨主席鄭麗文竟公開反嗆「玩火」。北京亟欲突破的第一島鏈防線，在野黨立委正充當協助拆除；解放軍忌憚的潛艦與不對稱戰力，在野黨透過「凍結預算」協助銷毀。這哪裡是監督，根本是「裡應外合」。

在立法院裡，「強化國防」被妖魔化為洪水猛獸，「強化民防」被惡意抹黑成戰爭動員。解放軍何須冒險渡海，只要有藍白立委讓台灣國防預算在立法院「擱淺」，讓台灣人誤信保護自己就是「玩火」，台灣的戰力自然就大受削弱。

這股邪惡力量正堅定執行「自廢武功」的策略，他們癱瘓政府運作、阻擋防衛預算，虛構「台灣不想打、也不能打」的假象，藉以向國際社會發送錯誤的危險訊號︰台灣不想被救。

當你在看新聞，聽到在野黨又在阻擋預算、譏諷國防時，那一刻，北京中南海的戰情室裡，也響起如雷的掌聲！

（教育工作者）

