自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》第25種兵推劇本：藍白立委廢掉台灣的武功

2025/12/04 05:30

◎ 秦靖

日本前海上自衛隊幹部引述美國智庫CSIS的兵棋推演結果，在廿四種攻台劇本的嚴密演算中，解放軍慘敗廿二次。僅存的二次勝機，全然建立在「美國袖手旁觀、日本置身事外」這種極端孤立的假設之上。

這份看似能讓台灣人高枕無憂的報告，實則存在一個致命的盲點，千算萬算，唯獨漏算了全世界最荒謬的一項變數︰被攻擊的對象內部正在「自廢武功」。

兵推的基礎邏輯預設了「台灣具備持續作戰的堅強意志」，卻忽略了那群正忙著幫解放軍「省子彈」的在野黨立委。這場兵推若加入這項「第廿五種情境」，即「美日盟友急欲馳援，但台灣內部卻有人拼命扯後腿」，結局又將如何？

這項最荒謬劇碼正在上演！賴清德總統提出一．二五兆國防預算，展現保家衛國的決心，國民黨主席鄭麗文竟公開反嗆「玩火」。北京亟欲突破的第一島鏈防線，在野黨立委正充當協助拆除；解放軍忌憚的潛艦與不對稱戰力，在野黨透過「凍結預算」協助銷毀。這哪裡是監督，根本是「裡應外合」。

在立法院裡，「強化國防」被妖魔化為洪水猛獸，「強化民防」被惡意抹黑成戰爭動員。解放軍何須冒險渡海，只要有藍白立委讓台灣國防預算在立法院「擱淺」，讓台灣人誤信保護自己就是「玩火」，台灣的戰力自然就大受削弱。

這股邪惡力量正堅定執行「自廢武功」的策略，他們癱瘓政府運作、阻擋防衛預算，虛構「台灣不想打、也不能打」的假象，藉以向國際社會發送錯誤的危險訊號︰台灣不想被救。

當你在看新聞，聽到在野黨又在阻擋預算、譏諷國防時，那一刻，北京中南海的戰情室裡，也響起如雷的掌聲！

（教育工作者）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書