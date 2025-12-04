自由廣場》全世界最離譜的程序封殺：民主不能死在立法院「不排案」

◎ 蕭錫惠

行政院提出八年一兆二千五百億元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」，十二月二日在程序委員會被九比九、召委關鍵一票「暫緩列案」，直接斬首於議事門口，連委員會都進不了。

這是制度性的系統崩壞。本屆程序委員會已封殺超過五百案，遠超過去兩屆總和。原本只負責形式審查的程序委員會，竟被政黨動員搖身變成「太上國會」，成為台灣憲政體制最致命的破口。

《中華民國憲法增修條文》賦予行政院覆議權，卻有一個致命前提：立法院必須先「正式表決」。如今立法院乾脆「不排案、不審查、不給你上桌」，這種無聲否決完全閃過覆議機制，行政院與總統毫無還手之力。

就算廿位立委連署強行排案，院會仍須過半同意。民進黨五十一席對上藍白六十席，任何掙扎都會被碾壓。換句話說，在現行規則下，行政院送再多案子，都只會被立法院單方面卡死。

放眼國際，

台灣的荒謬無與倫比！

德國國會議事規則第八十條（GOBT §八〇）明定政府預算案「必須」送入委員會，不得程序封殺。日本國會法第六十條（National Diet Law §六〇）規定眾議院「不得拒收」政府預算，只能審查、修正或否決，絕無「不排案」選項。美國聯邦法第三十一編第一千一百零五條（三十一U.S.C. §一一〇五）更要求總統預算案送達國會後三十日內「自動交付」相關委員會。

德國不能封殺，日本不能封殺，美國不能封殺，只有台灣可以，而且一口氣封殺五百案。台灣已淪為民主國家中最離譜的「程序否決制」。

內閣總辭可突圍憲政僵局

在這樣的憲政僵局下，行政院與總統已沒有純法律層面的反制空間，此時行政院長辭職，反而是憲政設計中最後、最強烈的政治手段。行政院長一旦辭職，整個內閣必須總辭，國會將被迫面對自身封殺所造成的全面性癱瘓。這不是象徵動作，而是憲法明文賦予的制度核彈：一旦內閣總辭，立法院必須與總統重啟協商，而藍白若持續杯葛，就必須背負國家治理全面停擺的政治責任。

換句話說，行政院長的辭職，不只是抗議，而是迫使國會回到談判桌、迫使程序委員會失去否決能力、迫使預算重啟政治協商的最終手段。這是民主國家處理國會惡意阻擋最常見的危機管理機制，也是台灣目前留給行政院的最後憲政選項。

國防預算當然可以激烈攻防、可以修正、可以否決，但「絕不能死在程序門口」。歡迎反對者站上公開辯論舞台，讓人民看清楚誰在守護台灣、誰在操弄程序。

民主倒退，始於程序正義被徹底掏空的那一刻。當議事規則淪為封鎖武器，國家安全就是最大犧牲品。台灣不能讓民主死於「不排案」。我們需要的是能討論的國會，而非悍拒討論的國會；是程序正義，而非程序暴力。

（作者是自由撰稿人）

