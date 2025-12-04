自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》全世界最離譜的程序封殺：民主不能死在立法院「不排案」

2025/12/04 05:30

◎ 蕭錫惠

行政院提出八年一兆二千五百億元的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例」，十二月二日在程序委員會被九比九、召委關鍵一票「暫緩列案」，直接斬首於議事門口，連委員會都進不了。

這是制度性的系統崩壞。本屆程序委員會已封殺超過五百案，遠超過去兩屆總和。原本只負責形式審查的程序委員會，竟被政黨動員搖身變成「太上國會」，成為台灣憲政體制最致命的破口。

《中華民國憲法增修條文》賦予行政院覆議權，卻有一個致命前提：立法院必須先「正式表決」。如今立法院乾脆「不排案、不審查、不給你上桌」，這種無聲否決完全閃過覆議機制，行政院與總統毫無還手之力。

就算廿位立委連署強行排案，院會仍須過半同意。民進黨五十一席對上藍白六十席，任何掙扎都會被碾壓。換句話說，在現行規則下，行政院送再多案子，都只會被立法院單方面卡死。

放眼國際，

台灣的荒謬無與倫比！

德國國會議事規則第八十條（GOBT §八〇）明定政府預算案「必須」送入委員會，不得程序封殺。日本國會法第六十條（National Diet Law §六〇）規定眾議院「不得拒收」政府預算，只能審查、修正或否決，絕無「不排案」選項。美國聯邦法第三十一編第一千一百零五條（三十一U.S.C. §一一〇五）更要求總統預算案送達國會後三十日內「自動交付」相關委員會。

德國不能封殺，日本不能封殺，美國不能封殺，只有台灣可以，而且一口氣封殺五百案。台灣已淪為民主國家中最離譜的「程序否決制」。

內閣總辭可突圍憲政僵局

在這樣的憲政僵局下，行政院與總統已沒有純法律層面的反制空間，此時行政院長辭職，反而是憲政設計中最後、最強烈的政治手段。行政院長一旦辭職，整個內閣必須總辭，國會將被迫面對自身封殺所造成的全面性癱瘓。這不是象徵動作，而是憲法明文賦予的制度核彈：一旦內閣總辭，立法院必須與總統重啟協商，而藍白若持續杯葛，就必須背負國家治理全面停擺的政治責任。

換句話說，行政院長的辭職，不只是抗議，而是迫使國會回到談判桌、迫使程序委員會失去否決能力、迫使預算重啟政治協商的最終手段。這是民主國家處理國會惡意阻擋最常見的危機管理機制，也是台灣目前留給行政院的最後憲政選項。

國防預算當然可以激烈攻防、可以修正、可以否決，但「絕不能死在程序門口」。歡迎反對者站上公開辯論舞台，讓人民看清楚誰在守護台灣、誰在操弄程序。

民主倒退，始於程序正義被徹底掏空的那一刻。當議事規則淪為封鎖武器，國家安全就是最大犧牲品。台灣不能讓民主死於「不排案」。我們需要的是能討論的國會，而非悍拒討論的國會；是程序正義，而非程序暴力。

（作者是自由撰稿人）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書